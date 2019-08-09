Скільки заробляють "мітингувальники" проти забудов у Києві

Експерти підрахували, у скільки в середньому обходиться "протест" проти законного будівництва у Києві.

Такі дані, спираючись на отриману від столичних девелоперських та будівельних компаній інформацію, повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.

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Скільки коштує "протест" проти забудови? За її підрахунками, вартість організованого "мітингу" проти законного будівництва у Києві може коливатись в межах від 20 до 200 тисяч доларів США. Хоча бувають й випадки, коли штучно створений мітинг може обходитись замовникам й набагато дорожче, а іноді оплату за роботу "мітингувальників" конвертують у квадратні метри.

Відступні можуть бути конвертовані у квадратні метри і можуть сягати до 2% загальної житлової площі. Якщо зважити на ринкову вартість квартир, то ціна залагодження конфлікту інколи може становити понад 2 мільйони доларів США,

– зазначила експертка.

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Фахівці зауважують, що активність псевдоактивістів суттєво зростає у передвиборчий період. За підрахунками експертки, у 2018 році під тиском таких "мітингувальників" перебувало понад 45% об’єктів, будівництво яких тільки-но розпочалося, проте у 2019-му – ця цифра суттєво зросла.

"Зараз цей показник значно змінився: понад 80% будівництв, розпочатих цього року, перебувають під тиском активістів. При цьому "залагодження" конфлікту найчастіше триває від 1 до 3 місяців", – додала Барещак.

За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, на сьогодні в Києві будується понад 180 житлових комплексів.



На сьогодні у Києві будують понад 180 житлових комплексів / Ілюстрація: unsplash.ua

Яка мета псевдоактивістів?

На думку фахівчині, відсутність чіткої містобудівної політики та невиліковна корупція в державних контролюючих органах разом з бездіяльністю правоохоронців призвели до того, що під виглядом "громадської непокори" діють злочинні групи, яку штучно організовують протести заради шантажу і власного збагачення.

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Псевдоактивістами також можна вважати окремі групи громадян, які, прикриваючи власні бізнес-інтереси, намагаються роздмухати конфлікт. Переважно ці інтереси можуть стосуватися самозахоплених ділянок, на яких, здебільшого, облаштовують незаконні парковки.

Як приклад, недавній конфлікт у Дніпровському районі Києва, коли місцеве ОСББ заявило про те, що будівництво на ділянці поряд з їхнім будинком буцімто незаконне і що будівельні роботи руйнують їхній будинок та нищить "зелену зону". На частині території, яка підлягала забудові, ОСББ без жодних дозвільних документів облаштувало паркінг для своїх мешканців.



ОСББ організувало самовільний паркінг для мешканців / Ілюстрація: 24 канал

Скільки заробляють "мітингувальники"?

Залежно від ролі у протесті, в середньому такого роду "активісти" можуть отримувати від 300 до 1000 гривень на годину. Часто до "розбірок" долучаються депутати Київради чи нардепи, які відстоюють чиїсь бізнес-інтереси.

Часто роль депутатів полягає в підготовці депутатських запитів до різних державних та місцевих органів, наприклад, в поліцію, ДАБІ, земельну комісію. Такі дії здатні на певний час заблокувати будівництво,

– пояснила Вікторія Берещак.