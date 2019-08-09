15:21
9 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зюганов проти Америки. Як Рашка скомуніздила безпілотник
      Вєсті Кремля
      21:26, 8 серпня
      Вєсті.UA: "Кінець" епохи бідності. Надя Савченко чкурнула на Північ – нове завдання Путіна?
      Вєсті.UA
      19:49, 8 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Скільки заробляють "мітингувальники" проти забудов у Києві

      548 Читать новость на русском
      Скільки заробляють "мітингувальники" проти забудов
      Скільки заробляють "мітингувальники" проти забудов / Фото ілюстративне / vestnik.in.ua

      Експерти підрахували, у скільки в середньому обходиться "протест" проти законного будівництва у Києві.

      Такі дані, спираючись на отриману від столичних девелоперських та будівельних компаній інформацію, повідомила головна експертка інформаційно-аналітичного порталу 3m2 Вікторія Берещак.

      До теми: Знесення незаконних забудов: чи стане Львів прикладом для інших міст

      Скільки коштує "протест" проти забудови? За її підрахунками, вартість організованого "мітингу" проти законного будівництва у Києві може коливатись в межах від 20 до 200 тисяч доларів США. Хоча бувають й випадки, коли штучно створений мітинг може обходитись замовникам й набагато дорожче, а іноді оплату за роботу "мітингувальників" конвертують у квадратні метри.

      Відступні можуть бути конвертовані у квадратні метри і можуть сягати до 2% загальної житлової площі. Якщо зважити на ринкову вартість квартир, то ціна залагодження конфлікту інколи може становити понад 2 мільйони доларів США,
      – зазначила експертка.

      Актуально! Ціни на квартири у новобудовах Києва: як змінились у липні

      Фахівці зауважують, що активність псевдоактивістів суттєво зростає у передвиборчий період. За підрахунками експертки, у 2018 році під тиском таких "мітингувальників" перебувало понад 45% об’єктів, будівництво яких тільки-но розпочалося, проте у 2019-му – ця цифра суттєво зросла.

      "Зараз цей показник значно змінився: понад 80% будівництв, розпочатих цього року, перебувають під тиском активістів. При цьому "залагодження" конфлікту найчастіше триває від 1 до 3 місяців", – додала Барещак.

      За даними порталу з пошуку нерухомості ЛУН.ua, на сьогодні в Києві будується понад 180 житлових комплексів.

      будівництво скандальні забудови Київ
      На сьогодні у Києві будують понад 180 житлових комплексів / Ілюстрація: unsplash.ua

      Яка мета псевдоактивістів?

      На думку фахівчині, відсутність чіткої містобудівної політики та невиліковна корупція в державних контролюючих органах разом з бездіяльністю правоохоронців призвели до того, що під виглядом "громадської непокори" діють злочинні групи, яку штучно організовують протести заради шантажу і власного збагачення.

      Читайте також: На ділянці нардепа в історичній місцевості Києва незаконно будують висотку: фото

      Псевдоактивістами також можна вважати окремі групи громадян, які, прикриваючи власні бізнес-інтереси, намагаються роздмухати конфлікт. Переважно ці інтереси можуть стосуватися самозахоплених ділянок, на яких, здебільшого, облаштовують незаконні парковки.

      Як приклад, недавній конфлікт у Дніпровському районі Києва, коли місцеве ОСББ заявило про те, що будівництво на ділянці поряд з їхнім будинком буцімто незаконне і що будівельні роботи руйнують їхній будинок та нищить "зелену зону". На частині території, яка підлягала забудові, ОСББ без жодних дозвільних документів облаштувало паркінг для своїх мешканців.

      ОСББ парковка скандальне будівництво Київ
      ОСББ організувало самовільний паркінг для мешканців / Ілюстрація: 24 канал

      Скільки заробляють "мітингувальники"?

      Залежно від ролі у протесті, в середньому такого роду "активісти" можуть отримувати від 300 до 1000 гривень на годину. Часто до "розбірок" долучаються депутати Київради чи нардепи, які відстоюють чиїсь бізнес-інтереси.

      Часто роль депутатів полягає в підготовці депутатських запитів до різних державних та місцевих органів, наприклад, в поліцію, ДАБІ, земельну комісію. Такі дії здатні на певний час заблокувати будівництво,
      – пояснила Вікторія Берещак.

      Читайте більше:
      blog_ava
      Вибух під Архангельськом: медики в протирадіаційних костюмах привезли постраждалих у Москву
      сьогодні
      5105
      Теги: Гроші Новини Києва Новини нерухомості України Скандальні забудови Будівництво Протести Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      сьогодні , 15:01 Боротьба за фінансові потоки в "ЛНР" не припиняється
      Дмитро Снєгирьов 270
      Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      сьогодні , 13:35 Продажа земли: каких изменений ждать украинцам
      Сергій Фурса 499
      Яке пиво подобається українцям?
      сьогодні , 09:00 Яке пиво подобається українцям?
      1085
      НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      сьогодні , 12:00 НАБУ разрушает одну из самых известных схем Петра Порошенко
      Юрій Бутусов 4110
      Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      сьогодні , 08:50 Підвищення зарплат депутатам – захист від вливу олігархів
      Блог Соцмережі 1084
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук