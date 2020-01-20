Які зарплати в Україні у робітничій сфері: інфографіка

Аналітики підбили підсумки за 4 квартал 2019 року. Середня зарплата у робітничих сферах в Україні становила 10 тисяч 500 гривень. Найбільші зарплати отримують у Київській області.

Дослідження провело OLX. Найбільше заробляють у транспортній газузі – близько 15 тисяч кожного місяця. При цьому у Київській області можна заробляти на 3 тисячі 500 гривень більше – 18 тисяч 500 гривень.

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Будівельники в Україні отримують в середньому 13 тисяч гривень, а у Львівському регіоні їхні зарплати найвищі – 17 тисяч 500 гривень на місяць.

Зауважимо, що у Київській, Закарпатській, Тернопільській та Хмельницькій областях доходи будівельників також більші за середні по країні – 15 тисяч гривень.

У 3 найбільш оплачувані сфери увійшла газуль виробництва й енергетики. Роботодавці готові платити працівникам 11 тисяч гривень. Домашньому персоналу в Україні в середньому обіцяють 10 тисяч 500 гривень.

На 5 позиції у рейтингу сільське господарство, працівники за цю роботу отримують близько 10 тисяч гривень.

При цьому у ряді областей ставки вище середнього, зокрема у Кіровоградській це – 15 тисяч гривень, у Львівській – 14 тисяч 500 гривень, а у Волинській – 14 тисяч гривень.

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У яких областях найвищі зарплати:

Київська область – 12 тисяч 950 гривень;

Львівська – 11 тисяч;

Тернопільська – 10 тисяч 900 гривень;

Одеська – 10 тисяч 300 гривень;

Закарпатська область – 9 тисяч 900 гривень.



Скільки платять у робітничих сферах/ Інфографіка OLX

Які зарплати зараз в Україні?З 1 січня 2020 року "мінімалка" в Україні становить 4 тисячі 723 гривні на місяць або 28,31 гривні за годину.



Середня зарплата по Україні наразі становить 10 687 гривень. Найвищі середні зарплати отримують українці у Маріуполі, Києві, Дніпрі, Одесі та Харкові.