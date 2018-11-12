Скільки збитків державі завдала гірничо-хімічна компанія? Відповіді – у "Справі детектива"
Дивіться програму "Справа детектива" на 24 каналі о 22:30. Гість випуску — детектив НАБУ Олена, яка відповідатиме на гострі та незручні питання.
"Справа детектива" – безпрецедентний проект на українському телебаченні.
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Вперше глядач із першоджерел дізнається, як прибуткова ПАТ "Гірничо-хімічна компанія" завдала державі збитків на 300 мільйонів гривень, та як цю справу розслідувало НАБУ.
Як розслідують справи корупції на прибуткових підприємствах – дивіться анонс програми:
Джерело: 24 канал
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