Скільки зекономила Україна завдяки депутатам-прогульникам: шокуючі цифри

Депутати-прогульники принесли Україні чималу суму. У 2018 році країна зекономила понад 16 мільйонів гривень на депутатах, які не часто приходили на засідання Верховної Ради України.

Таку відповідь дав апарат Верховної Ради України на запит УНН.

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Як зазначили в апараті ВРУ, нарахування заробітньої плати нардепам здійснюють на підставі табелів, які подають комітети, в яких вони працюють.

Внаслідок нарахування заробітньої плати лише за фактично відпрацьовані дні, з січня по грудень 2018 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітньої плати народним депутатам України у сумі 16 277 856 гривень,

– йдеться в повідомленні.

До слова, на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на початок 2019 року є 9,9 мільярда гривень, а на валютних рахунках Національного банку і в установах держбанків – понад 47,7 мільярда гривень.