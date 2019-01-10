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      Скільки зекономила Україна завдяки депутатам-прогульникам: шокуючі цифри

      265 Читать новость на русском
      ВРУ
      ВРУ / Фото з відкритих джерел

      Депутати-прогульники принесли Україні чималу суму. У 2018 році країна зекономила понад 16 мільйонів гривень на депутатах, які не часто приходили на засідання Верховної Ради України.

      Таку відповідь дав апарат Верховної Ради України на запит УНН.

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      Як зазначили в апараті ВРУ, нарахування заробітньої плати нардепам здійснюють на підставі табелів, які подають комітети, в яких вони працюють.

      Внаслідок нарахування заробітньої плати лише за фактично відпрацьовані дні, з січня по грудень 2018 року утворилася економія коштів, передбачених на виплату заробітньої плати народним депутатам України у сумі 16 277 856 гривень,
      – йдеться в повідомленні.

      До слова, на єдиному рахунку Державної казначейської служби України станом на початок 2019 року є 9,9 мільярда гривень, а на валютних рахунках Національного банку і в установах держбанків – понад 47,7 мільярда гривень.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада
      Джерело: 24 Канал
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