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      Скільки землі продали в Україні через аукціони і скільки держава на цьому заробила: інфографіка

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      Скільки Україна заробила на земельних аукціонах
      Скільки Україна заробила на земельних аукціонах / unsplash.com/Ілюстрація

      У Мін'юсті відзвітували про темпи і результати проведення земельних аукціонів в Україні через систему електронних торгів.

      З осені 2018 року держпідприємство "СЕТАМ" запустило пілотний проект з продажу прав оренди на землю через електронні торги.

      Читайте також: Мораторій, зубожіння і популізм: 5 міфів про ринок землі

      За цей час було проведено 503 успішних аукціони, на яких держава заробила понад 40,6 мільйонів гривень.

      Середній приріст від стартової ціни лоту до кінцевої суми продажу становив 180%.

      На аукціонах реалізовували земельні ділянки, які належать місцевим органам влади, виручені з аукціонів кошти йшли до місцевих бюджетів.

      аукціони ринок землі
      Аукціони з продажу прав на оренду землі в Україні: інфографіка

      У 2018-му на платформі OpenMarket було проведено 179 земельних аукціонів на загальну суму понад 14,6 мільйонів гривень.

      Наприкінці минулого року перші аукціони з продажу прав на оренду землі відбулись на платформі електронних торгів ProZorro.Продажі.

      Що зараз відбувається із ринком землі в Україні?На сьогодні в Україні діє заборона на продаж та відчуження сільськогосподарських земель. Мораторій на продаж землі був продовжений до 1 січня 2020 року.

      Власники земельних паїв не можуть вільно розпоряджатися ними, а єдиним способом передачі землі в користування іншим особам є договір оренди.

      Мораторій припинить дію після прийняття закону про обіг земель сільськогосподарського призначення та запровадження відкритого ринку купівлі та продажу такої землі.

      Євросуд визнав постійне продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення в Україні таким, що порушує права людини.

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      Теги: Гроші Оренда землі Ринок землі Новини нерухомості України Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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