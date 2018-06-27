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22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Скільки жінок не отримують задоволення від сексу: неочікувані дані

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Майже половина жінок не отримують насолоди від сексу
Майже половина жінок не отримують насолоди від сексу / scoopnest.com

Британські вчені провели дослідження і встановили, що одна жінка з трьох отримує насолоду від сексу.

У експерименті Департаменту громадського здоров'я Великої Британії взяли участь близько семи тисяч жінок, пише Daily Mail.

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Дослідження показало, що 42% жінок різного віку не задоволені сексом, найменш щасливими є жінки віком від 25 до 34 років.

Майже половина молодих жінок не отримують насолоду від сексу, тоді як менш як третина жінок у віці 55-64 років мають набагато більше задоволення.

Експеримент виявив, що третина жінок мають проблеми із репродуктивною системою, зокрема, безпліддя, періодичні болі та менопаузу.

У 81% жінок віком від 16 років виникали проблеми із системою статевих органів.

До слова, американські вчені провели дослідження і встановили, що проблеми з ерекцією збільшують ризик розвитку інфаркту, інсульту та інших серцево-судинних захворювань.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Секс
Джерело: 24 Канал
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