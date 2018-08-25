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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Скільки жінок служить у лавах ЗСУ: відома кількість

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У лавах ЗСУ служать 25 тисяч жінок-військових
У лавах ЗСУ служать 25 тисяч жінок-військових / Фото з Facebook

Контракт зі Збройними силами України підписали 25 тисяч жінок, які проходять службу на рівні з чоловіками-військовими.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко у своєму Facebook.

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Ще раз про парад. Він був бездоганним і ідеальним...Єдине, чого не вистачало це особливого акценту, що й вперше Хрещатиком крокував і зведений загін жінок-воїнів. Цифр в інформаційному тексті, що вже 25 тисяч українок служать за контрактом в ЗСУ, з них більше 3000 офіцерів. Країна має знати, скільки в нас жінок-підполковників і полковників, бо вони служать нарівні з чоловіками,
– наголосила політик.

За її словами, парад, на якому була показана модернізована техніка та озброєння, продемонстрував важливі моменти створення української новітньої історії.

"Коли бойові частини отримують бойові прапори, що носять імена Українських Героїв – сучасності і минувшини. Й не дрібниці (за які несправедливо критикували всілякі "умнікі" МО) – нова форма, нові берети, аби жодна асоціація і жоден натяк не пов'язували наш героїчний військовий стрій з армією агресора", – додала Геращенко.

Нагадаємо, 24 серпня у Києві відбувся масштабний військовий парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України. Участь у ньому взяло понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки. Вперше на параді окремою зведеною колоною пройшли жінки-військовослужбовці.

Теги: Новини України Збройні Сили України День Незалежності Ірина Геращенко Новини політики
Джерело: 24 Канал
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