Скільки жінок стали учасниками бойових дій на Донбасі та скільки служать у армії загалом

З 2013 року кількість військовослужбовців-жінок, що проходять службу у Збройних силах, зросла удвічі. За 5 років війни на Сході України понад 7 тисяч військовослужбовців-жінок стали учасниками бойових дій.

Як заявив міністр оборони України Світлан Полторак у своєму зверненні з нагоди Міжнародного жіночого дня, сьогодні у Збройних Силах України працюють і проходять службу 56 тисяч жінок-військовослужбовців, службовців і держслужбовців. Із них 26 тисяч – це військовослужбовці, з яких 3,5 тисячі – офіцери, що виконують бойові завдання як на сході, так і за призначенням.

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"Кожна з вас прийняла для себе рішення, що треба не боятись, треба йти та зі зброєю в руках захищати свою землю, своїх дітей, своїх рідних і близьких. Ви поруч із чоловіками зі зброєю в руках зупинили ворога та зробили все можливе для того, що Збройні Сили стали сильними та непереможними", – наголосив очільник Міноборони.

За його словами, за час "війни з російською ордою" 166 військових-жінок отримали бойові державні нагороди, 1,5 тисячі – нагороди та відзнаки від Міноборони, а понад тисячу – відзнаки від начальника Генштабу.

"Хотів би звернути увагу, що цей час понад 7 тисяч військовослужбовців-жінок стали учасниками бойових дій. Ви мужньо та героїчно захищаєте нашу країну та територіальну цілісність нашої країни, ризикуючи своїм життям і здоров’ям і на жаль, віддаючи найцінніше, що вони мають, – своє життя", – додав міністр.

Також очільник Міноборони назвав тих жінок, хто загинув за пять років війни на Донбасі. Це, зокрема:

– Наталія Хорунжа,

– Алла Вовк,

– Катерина Носкова,

– Сабіна Галицька,

– Олеся Бакланова,

– Віра Петрик.

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Опісля Полторак запропонував вшанувати всіх загиблих жінок хвилиною мовчання.

Нещодавно українське Міністерство оборони розробило указ, за яким в Україні скасовують обмеження щодо прийому дівчат на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Документ почне діяти з вересня 2019 року.