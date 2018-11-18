Скількох жителів Криму окупанти забрали до російської армії: відомі цифри

За чотири роки в армію Росії незаконно призвали 12 тисяч українців з окупованого Криму. Лише під час цьогорічного осіннього призову до російської армії приєдналися 2,5 тисячі місцевих жителів.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

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Так, російська влада "полює" на молодих жителів окупованого півострова, агітуючи їх поповнювати лави російської армії.

За чотири роки війська Російської Федерації поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоча це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців набрали під час осіннього російського призову, який стартував у жовтні і триватиме до кінця 2018 року,

– зазначається в повідомленні.

Ухилитися від служби в армії окупанта можна, говорять правозахисники: не ставати на військовий облік, не отримувати російський паспорт, хоча до цього теж змушують, їхати в Україну вчитися, працювати.

Як відомо, женевська конвенція 1949 року забороняє призивати жителів окупованих територій в армію окупаційної держави.

Нагадаємо, Росія з 1 жовтня почала розсилати повістки на строкову військову служби до лав ЗС РФ в окупованому Криму. Повістки отримають 400 жителів окупованого Севастополя. Їх відправлять до військових частин у Краснодарський край, Ростовську, Московську та інші області.



До слова, під час незаконного призову до армії РФ до пропаганди окупанти залучають навіть дітей. Школярі стають членами "військово-патріотичних клубів", де їм нав'язують винятково російську ідентичність.