Скільки зґвалтувань неповнолітніх було у 2019 році: сумна статистика
У 2019 році було вдвічі більше зґвалтувань дітей, ніж у 2018 році.
Минулого року зареєстрували понад 500 кримінальних злочинів проти статевої свободи та недоторканості дітей. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.
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У 2019 році зареєстрували 148 зґвалтувань неповнолітніх. Це вдвічі більше, ніж у 2018 році.
У 2020 році правоохоронці зареєстрували вже 24 злочини сексуального характеру. В Офісі генпрокурора відзначили, що всі розслідування сексуального насильства над неповнолітніми знаходяться на контролі керівництва офісу.
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