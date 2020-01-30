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      Скількох росіян не пустили в Україну з часу анексії Криму і окупації Донбасу: цифра

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      Працівники СБУ / Ілюстративне фото

      Понад 5 тисяч громадян Російської Федерації не змогли навідатися в Україну з 2014 року. Цих людей з певних причин не пустили в країну представники спецслужб.

      Лише за минулий 2019 рік в’їхати на територію України не змогли 675 громадян Російської Федерації. Відповідні дані оприлюднені у телеграм-каналі СБУ.

      З останнього: Російські актори намагались потрапити до України: деталі скандалу

      Йдеться про те, що в’їзд у країну їм заборонений.

      Усього з 2014 року СБУ не пустила до України 5024 росіянина,
      – мовиться у повідомленні спецслужб.

      Увага! У 2018 році в Україні місяць (з 26 листопада по 26 грудня) діяв воєнний стан. На той відтинок часу Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії віком від 16 до 60 років. Загалом, за 30 днів дії воєнного стану українські прикордонники не пустили на нашу територію близько 1650 росіян. Чи внесена ця статистика у дані СБУ – невідомо.

      У прикордонників цифри більші: Скільки росіян прикордонники не впустили в Україну у 2019 році: статистика

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики СБУ Новини Росії Україна – Росія
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