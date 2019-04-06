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      Склад "Нової пошти" горів на Київщині

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      На Київщині загорівся склад "Нової пошти" (ілюстративне фото)
      На Київщині загорівся склад "Нової пошти" (ілюстративне фото) / Соцмережі

      У селищі міського типу Калинівка, що у Васильківському районі Київської області, у складські будівлі "Нової пошти" сталася пожежа.

      За інформацією прес-служби ДСНС, будівля, де виникло займання, є одноповерховою та стоїть окремо. Площа, на якій виникла пожежа, становить 450 квадратних метрів.

      Читайте також: У Києві сталась масштабна пожежа у багатоповерхівці, є загиблий: фото

      Сам інцидент трапився близько 14:00, о 15:25 пожежу було ліквідовано на площі у 350 квадратних метрів, а о 16:17 – ліквідовано. До гасіння було залучено представників 17 вогнеборців і 5 одиниць техніки.

      Загрози її розповсюдженню не було. Попередньо жертв і потерпілих немає.

      Журналісти 24 каналу намагалися зв’язатися з прес-службою "Нової пошти", аби з’ясувати, чи постраждали посилки її клієнтів, і дізнатися інформацію щодо імовірних причин. Однак наразі там не відповідають.

      Займання на складах "Нової пошти" трапляється не вперше. Зокрема, наприкінці серпня 2018 року масштабна пожежа у таких приміщеннях сталася у Мукачеві на Закарпатті – загалом вогонь охопив площу у 2400 квадратних метрів. Згодом у компанії пообіцяли компенсувати вартість усіх втрачених через пожежу посилок.

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      Теги: Новини України Пожежа ДСНС Нова пошта
      Джерело: 24 канал
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