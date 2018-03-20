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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО
Юлія Ліпенцева

"Складки часу": розчарування, притрушене блискітками

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"Складки часу": розчарування, притрушене блискітками

В прокат вийшов перший провал Disney у 2018-му. Не врятували фільм ні наявність Опри Вінфрі, ні Різ Візерспун чи Кріса Пайна.

Стомільйонне дітище гіганта ховає простоту сюжету і банальність історії за ширмою "дитячого кіно". Хоч віковий рейтинг у фільму 0+, не зовсім зрозуміло на кого все ж розрахований фільм. Складається враження, що на дитину з 90-х. Тобто, сучасний глядач вже не приймає таке банальне та простодушне кіно, незалежно від віку.

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"Складки часу" – сімейний науково-фантастичний фільм, знятий за мотивами роману американки Мадлен Л'Енґл. Незважаючи на назву, кіно не про часові складки, а про просторові. Воно про закохані електрони, які хочуть одне до одного і мають невидимий зв'язок незалежно від відстані. Отож, як можна було здогадатись, наявність у фільмі астрофізика не робить "Складки часу" науково-фантастичним кіно, хоча зав'язка дає глядачеві таку надію. Якщо я скажу вам, що телепортація на мільйони світлових років можлива і потребує лише бажання, думки та сили любові, то це не буде спойлером? Надіюсь, що ні.

Фільм привернув до себе трохи надмірної уваги завдяки Аві ДюВерней, яка заняла режисерське крісло. ДюВерней – перша афроамериканка (в оригіналі "first woman of color"), якій Голівуд довірив знімати блокбастер вартістю більше 100 мільйонів доларів. Додайте до цього нічогенький зірковий склад і все ж немалий по розмаху бюджет. Нескладно здогадатись, що ці чинники зробили провал Disney більш болісним.

Робота просіла по багатьох фронтах водночас. "Складки часу" відверто нудні. Це ніби шкільна екскурсія в музей, який нікому нецікавий, навіть самому вчителю. Псевдонауковий підтекст стрічки лише дратує, бо підкреслює повну нелогічність подій на екрані. У фільмі немає антагоніста. Є лише якесь абстракте вселенське зло, яке примушує дорослих бути злими, а дітей знущатись з однолітків в школі. Погодьтесь, не тягне на 100 мільйонів.

Зате спецефектів у цьому фільмі багато. Більше, ніж хотілося б бачити. Від перегляду виникає неприємне відчуття штучності, а це не те, до чого спонукає вдалий фільм про вигадані світи. Ці спецефекти, як яскраві блискітки, миготять перед очима і трохи відволікають на себе увагу, щоб ми не одразу зрозуміли, що цей фільм – гаяння часу.

Якщо сучасні мультфільми та кіно стараються робити такими, щоб цікаво було і дорослим і малим, то "Складки часу", на жаль, виглядають нудним для обох вікових категорій.

Рейтинг стрічки на IMDb – 4,2. Disney, не роби так більше.

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: Кіно LifeStyle Публікації
Джерело: 24 Канал
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