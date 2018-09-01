Склали компанію Захарченку: скільки окупантів на Донбасі було ліквідовано у серпні

31 серпня внаслідок вибуху в центрі окупованого Донецька загинув один з ватажків проросійських бойовиків Олександр Захарченко.

1 вересня стало відомо, що після вбивства Захарченка один з самопроголошених лідерів так званої "ЛНР", побоюючись за своє життя, втік з Луганська.

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Українські захисники, в свою чергу, оприлюднили дані про вбитих у серпні окупантів, лави яких в останній день літа поповнив Захарченка.

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Таку "статистику" на своїй сторінці у Facebook оприлюднив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц".

За підсумками серпня в підрозділах російсько-терористичних військ "лднр" були ліквідовані близько 68 окупантів та близько 116 отримали поранення різних ступенів важкості,

– навів цифри український захисник.

За його інформацією, в лавах окупантів були також небойові втрати, внаслідок яких не стало щонаменше 7 бойовиків.