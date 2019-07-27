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      Скнилівська трагедія: спогади родичів загиблих та історія смертельного авіашоу

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      У день 17-ої річниці Скнилівської трагедії у Львові вшанували пам'ять загиблих. 27 липня 2002 року на людей, які сім'ями прийшли подивитися на авіашоу, упав військовий винищувач СУ-27. Він забрав життя сімдесятьох сімох людей, з яких двадцять восьмеро були – діти.

      Щороку 27 липня на летовище біля Львова приходять і рідні тих, хто загинув у Скнилівській трагедії, і очевидці, яким вдалося вижити. Всі спільно моляться у капличці. Попри те, що вже пройшло 17 років, але рана від втрати досі болить.

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      Тоді у спекотну липневу суботу на летовище прийшли десятки тисяч людей. Дорослі з дітьми хотіли подивитися на авіашоу. Пілоти виконували у небі трюки вищого пілотажу з нагоди ювілею Авіаційного корпусу Повітряних сил України. Однак, двоє не впоралися із "напівпетлею".

      Ми спочатку не зрозуміли, думали, може це якийсь спецефект. Бо всяке може бути, це ж шоу. Але в останній момент зрозуміли, що це не так і треба шось робити, тому ми просто впали на землю, закрилися руками. Так ми лишилися живі,
      – згадує очевидиця подій Скнилівської трагедії Наталія.

      Винищувач СУ-27, на якому виконували фігури, почав різко падати, він крилом зачепив дерево, потім землю і влетів у натовп глядачів. Пілоти встигли катапультуватися, а літак вбив – 77 людей.

      Скнилівська трагедія забрала життя 77 людей, 28 з яких – діти
      Скнилівська трагедія забрала життя 77 людей, 28 з яких – діти

      "Постійно згадую про маму. Мені шкода, що вона не бачить своїх внуків, я знаю, що вона зараз була б дуже щаслива", – відповіла Галина, яка втратила маму і брата у Скнилівській трагедії.

      Серед всіх загиблих 28 дітей. Винищувач забрав життя цілих родин. Пані Галина не може перестати плакати, як згадує той день. Вона навіть не знала, що її син з друзями пішов на авіашоу – вони всі загинули.

      Чоловік після того, коли ми його там розшукали, дістав інфаркт і буквально через 5 років помер. Так що тепер в мене і сина немає, і чоловіка,
      – розповідає пані Галина.

      Скнилівська трагедія стала найбільшою в історії катастрофою на авіашоу за кількістю жертв. Реальне покарання за неї понесли троє військовиків-організаторів та пілоти, які встигли катапультуватися. Тільки командування Міноборони уникло відповідальності. Хоча експерти визначили – було порушено техніку безпеки.

      Скнилівська трагедія, кількість загиблих
      Скнилівська трагедія: 78 загиблих, 250 постраждалих

      Зазначимо, що всі засуджені за катастрофу вже на волі. Жодний провини не визнав. Натомість від часу трагедії в Україні більше не проводили жодного авіашоу.

      Скнилівська трагедія: як усе було Трагедія сталася у день ювілею авіаційного корпусу ВПС України. У той день подивитись дива пілотування прийшли близько десяти тисяч людей.

      Пілоти найвищої категорії Володимир Топонар та Юрій Єгоров мали продемонструвати фігури на Міг-29, однак літак не зміг вилетіти до Львова. Довелось його замінити на СУ-27. Пілоти намагались на низькій висоті виконати напівпетлю. Літак спершу зачепив дерево, потім крилом землю, декілька разів перевернувся та влетів у натовп людей.

      Згодом судно вибухнуло і запалало. Пілоти Топонар та Єгоров встигли катапультуватись вже після контакту з землею і зазнали лише незначних пошкоджень внаслідок перенавантажень при катапультуванні.

      Близько 20 машин швидкої допомоги та пожежні команди було направлено для рятування потерпілих. Пізніше на місці епіцентру катастрофи було знайдено останки близько 12 людей.

      Про найбільші трагедії на авіашоу за всю історію – читайте тут.

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      Теги: Новини України авіація Історія Жертви Діти і неповнолітні Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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