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      Сколько нас: почему перепись населения нужна Украине и ее экономике

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      Зеленский планирует перепись населения на конец 2019 года / dt.ua

      Почему в век автоматизации и роботизации экономисты и ученные обсуждают тему численности населения? Потому что население – это и работник, и солдат, и нация.

      Чем больше населения, тем быстрее оно возрождается после любого кризиса, и тем выше вероятность экономических успехов.

      Знайте больше: Всеукраинская перепись населения: что будут спрашивать и когда посчитают

      Последний год неоднократно поднимался вопрос переписи населения в Украине, чтобы понять сколько нас реально есть, и каковы наши намерения в плоскости демографии. Демографии, которая у нас "не блещет результатами". Есть много рассуждений о причинах "демографической катастрофы", но пусть в этих причинах разбираются ученые в этой сфере.

      Для обывателя понятно, что есть три причины народонаселения в любой стране: рождаемость, смертность и миграция.

      Уровень рождаемости в Украине (1,6 ребенка в семье) соответствует среднеевропейскому. Например, в 2018 году самая низкая среди европейских стран рождаемость зафиксирована в Молдове (1,2), в Польше, Греции (1,3), в Венгрии, Боснии и Герцеговине, Испании (1,4), в Италии (1,5).

      А вот смертность (продолжительность жизни) и миграция в Украине желает быть гораздо лучше, мягко говоря. Средняя продолжительность жизни в Украине составляет 68,6 лет (средняя в мире 71 год). При этом средняя продолжительность жизни мужчин – 62,8 лет, женщин – 74,8 лет.

      В таблице ниже приведены данные по численности населения различных стран (в алфавитном порядке) по информации всемирной базы данных численности населения, которую ведет Отдел народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН. Это ответ на вопрос: сколько нас?

      За 30 лет население Украины уменьшилось почти на 20%, последние годы мы имеем отрицательный ежегодный прирост – 0,36%. Интересны и три коэффициента, которые отражают определенные тренды в демографической ситуации.

      КПС (коэффициент пенсионной нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения выше трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения. В Украине он близок к среднестатистическому по Европе (21,8%).

      КПЗ (коэффициент потенциального замещения, или коэффициент детской нагрузки) рассчитывается как отношение численности населения ниже трудоспособного возраста к численности трудоспособного населения. Пока подрастающее поколение может заменить только 20% трудоспособного населения.

      Гораздо хуже с общий коэффициент демографической нагрузки (КДН), который рассчитывается как отношение зависимой части населения (ниже и выше трудоспособного возраста) к трудоспособной или производительной. Значение для Украины 41,2 % – относительно низкое. Это означает, что численность трудоспособного населения только в 2,5 раза превышает численность нетрудоспособного населения, что создает относительно низкую социальную нагрузку для общества.

      перепись населения

      перепись

      перепись

      Автор: Сергей Зелинский
      Источник: site.ua

      Интересно знать: Во сколько государству обойдется перепись населения: в Кабмине назвали сумму

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      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Публікації
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