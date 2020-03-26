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      Скоро буде в усіх областях: Зеленський розповів про медичне обладнання, яке везуть в Україну

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      27 березня в Україну прибудуть літаки з медобладнання з Китаю і Кореї, – Зеленський / rbc.ua

      Президент України Володимир Зеленський 26 березня записав своє традиційне звернення щодо епідемії коронавірусу і ситуації в Україні. Він розповів, що в Україну просто в моменту звернення летять літаки з Південної Кореї і Китаю, які мають доставити медичне обладнання і тести на коронавірус.

      Після прибуття літака з Китаю екіпаж лише трохи відпочине, а потім вилетить з наступною партією, заявив Володимир Зеленський.

      Важливо Зеленський звернувся до українців через спалах коронавірусу в Україні: головне

      Обидва літаки, які летять з медичним обладнанням з Азії, вже 27 березня мають приземлитися в Україні. Зокрема, в Україну привезуть:

      • 200 тисяч тест-систем ПЛР;
      • 200 тисяч спеціальних медичних респіраторів;
      • захисні костюми для лікарів;
      • апарати штучної вентиляції легень;
      • захисні маски для аптек.

      Після повернення, відстію і незначного відпочинку нашого екіпажу, літак одразу вирушить у Китай за наступною партією. Подальша доставка здійснюватиметься саме у такому режимі,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Президент також заявив, що в Україні запущено виробництво багаторазових захисних костюмів. Перша партія буде готова вже через три доби.

      "Сьогодні в регіони України відправляються 10 тисяч захисних респіраторів. Ми знайшли понад 5 мільйонів одноразових рукавичок", – підкреслив президент.

      За його словами, вже у ніч проти 27 березня їх усіх доставлять в області разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів штучної вентияції легень й іншого медичного обладнання.

      У кожну обласну лабораторію розподілені реагенти для того, щоб здійснювати ПЛР-діагностику на місцях. Найкращі українські вірусологи вже консультують колег з обласних лабораторій,
      – резюмував Зеленський.

      Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики
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