Скоро буде в усіх областях: Зеленський розповів про медичне обладнання, яке везуть в Україну
Президент України Володимир Зеленський 26 березня записав своє традиційне звернення щодо епідемії коронавірусу і ситуації в Україні. Він розповів, що в Україну просто в моменту звернення летять літаки з Південної Кореї і Китаю, які мають доставити медичне обладнання і тести на коронавірус.
Після прибуття літака з Китаю екіпаж лише трохи відпочине, а потім вилетить з наступною партією, заявив Володимир Зеленський.
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Обидва літаки, які летять з медичним обладнанням з Азії, вже 27 березня мають приземлитися в Україні. Зокрема, в Україну привезуть:
- 200 тисяч тест-систем ПЛР;
- 200 тисяч спеціальних медичних респіраторів;
- захисні костюми для лікарів;
- апарати штучної вентиляції легень;
- захисні маски для аптек.
Після повернення, відстію і незначного відпочинку нашого екіпажу, літак одразу вирушить у Китай за наступною партією. Подальша доставка здійснюватиметься саме у такому режимі,
– заявив Володимир Зеленський.
Президент також заявив, що в Україні запущено виробництво багаторазових захисних костюмів. Перша партія буде готова вже через три доби.
"Сьогодні в регіони України відправляються 10 тисяч захисних респіраторів. Ми знайшли понад 5 мільйонів одноразових рукавичок", – підкреслив президент.
За його словами, вже у ніч проти 27 березня їх усіх доставлять в області разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів штучної вентияції легень й іншого медичного обладнання.
У кожну обласну лабораторію розподілені реагенти для того, щоб здійснювати ПЛР-діагностику на місцях. Найкращі українські вірусологи вже консультують колег з обласних лабораторій,
– резюмував Зеленський.
Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео