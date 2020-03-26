Скоро буде в усіх областях: Зеленський розповів про медичне обладнання, яке везуть в Україну

Президент України Володимир Зеленський 26 березня записав своє традиційне звернення щодо епідемії коронавірусу і ситуації в Україні. Він розповів, що в Україну просто в моменту звернення летять літаки з Південної Кореї і Китаю, які мають доставити медичне обладнання і тести на коронавірус.

Після прибуття літака з Китаю екіпаж лише трохи відпочине, а потім вилетить з наступною партією, заявив Володимир Зеленський.

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Обидва літаки, які летять з медичним обладнанням з Азії, вже 27 березня мають приземлитися в Україні. Зокрема, в Україну привезуть:

200 тисяч тест-систем ПЛР;

200 тисяч спеціальних медичних респіраторів;

захисні костюми для лікарів;

апарати штучної вентиляції легень;

захисні маски для аптек.

Після повернення, відстію і незначного відпочинку нашого екіпажу, літак одразу вирушить у Китай за наступною партією. Подальша доставка здійснюватиметься саме у такому режимі,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент також заявив, що в Україні запущено виробництво багаторазових захисних костюмів. Перша партія буде готова вже через три доби.

"Сьогодні в регіони України відправляються 10 тисяч захисних респіраторів. Ми знайшли понад 5 мільйонів одноразових рукавичок", – підкреслив президент.

За його словами, вже у ніч проти 27 березня їх усіх доставлять в області разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів штучної вентияції легень й іншого медичного обладнання.

У кожну обласну лабораторію розподілені реагенти для того, щоб здійснювати ПЛР-діагностику на місцях. Найкращі українські вірусологи вже консультують колег з обласних лабораторій,

– резюмував Зеленський.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео