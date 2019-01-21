Скоро ви побачите іншого Супрягу, – Шацьких

Легендарний нападник "Динамо" Максим Шацьких, який наразі працює помічником головного тренера в київському клубі, поділився своєю думкою про молодого форварда Владислава Супрягу. На думку Шацьких, у Владислава великий потенціал.

"Супряга молодий хлопець. Подивіться, скільки йому років. Це бувають одиниці з тисячі, які в такому віці приходять у великий клуб і починають демонструвати щось таке неймовірне. Але потенціал дуже великий, дуже. Роботи непочатий край, він сам це розуміє. Весь час спілкуємося. Тільки час допоможе. Якщо він правильно ним розпорядиться спочатку в ігровому процесі, а потім на полі, то швидко почне показувати те, що від нього чекають", – розповів Шацьких.

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"Його сильна риса? Висока швидкість. Він повинен навчитися її використовувати. Ми над цим працюємо. Кожен день показуємо й розповідаємо, як він це повинен робити. Не будемо забувати про вікові дані. Він ще молодий, від цього нікуди не дінешся.

Звичайно, природу дуже важко обігнати. Рухатися попереду свого розвитку. У нього все попереду. Думаю, що він буде кращим і міцнішим. І скоро ви побачите зовсім іншого Супрягу", – резюмував тренер "Динамо".

Нагадаємо, що Владислав Супряга поповнив лави "Динамо" влітку 2018 року. "Дніпро-1" продав 18-річного нападника приблизно за 6 млн євро. За цей час Супряга зіграв 12 матчів у всіх турнірах і зумів віддати одну результативну передачу.

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