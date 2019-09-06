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      Скорочення кількості депутатів до 300: в "Слузі народу" відповіли, чому саме така цифра

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      Олена Шуляк
      Олена Шуляк / 24 канал

      Нардепи під час другого засідання Ради, 3 вересня, внесли у порядок денний законопроєкт про зменшення кількості нардепів. Точної формули скорочення депутатів з 450 до 300 у "Слузі народу" не знають, однак керуються приблизним зменшенням населення України.

      Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк, яка була у списку партії під номером 13.

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      Вона наголосила, що законопроект наразі лише надіслали на розгляд до Конституційного Суду, лише після того буде голосування в першому та другому читаннях.

      Олена Шуляк:  Ще не скоротили (депутатів – 24 канал). Дивіться, будь-яке скорочення державних видатків на утримання депутатів – для народу це ж дуже добре... Якщо ви очікуєте, що я вам скажу якусь певну формулу, яку можна перевірити, то це буде неправда. Дійсно, вже як казали мої колеги, коли приймалася цифра 450 – населення і виборців було значно більше. На сьогодні населення скоротилося і виборці також. Ми не знаємо на скільки, але ми точно знаємо, що менше ніж тоді, коли було 450. 

      Ведуча: Чому кількість не скоротили до, наприклад, 400 чи 370?

      Олена Шуляк:  Чи це важливо, 400 чи 300? Ми знаємо, що 300 – це краще, тому що видатки держави на утримання...

      Ведуча: Але за якою формулою визначили саме таку цифру? Зі стелі?

      Олена Шуляк:  Я б не хотіла казати, що зі стелі.

      Ведуча: А як?

      Олена Шуляк:  Але була прийнята комітетом саме така кількість депутатів.

      Ведуча: Тобто ви як депутат просто послугувалися на те, як вирішив комітет і за це просто проголосували?

      Олена Шуляк:  Я особисто – так.

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      Що передбачає законопроєкт про зменшення кількості нардепів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні?

      1. Зменшити склад народних депутатів із 450 до 300.
      2. Запровадити мовний ценз: громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до парламенту.
      3. Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.
      4. Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.
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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Законодавство
      Джерело: 24 канал
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