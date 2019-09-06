Скорочення кількості депутатів до 300: в "Слузі народу" відповіли, чому саме така цифра

Нардепи під час другого засідання Ради, 3 вересня, внесли у порядок денний законопроєкт про зменшення кількості нардепів. Точної формули скорочення депутатів з 450 до 300 у "Слузі народу" не знають, однак керуються приблизним зменшенням населення України.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк, яка була у списку партії під номером 13.

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Вона наголосила, що законопроект наразі лише надіслали на розгляд до Конституційного Суду, лише після того буде голосування в першому та другому читаннях.

Олена Шуляк: Ще не скоротили (депутатів – 24 канал). Дивіться, будь-яке скорочення державних видатків на утримання депутатів – для народу це ж дуже добре... Якщо ви очікуєте, що я вам скажу якусь певну формулу, яку можна перевірити, то це буде неправда. Дійсно, вже як казали мої колеги, коли приймалася цифра 450 – населення і виборців було значно більше. На сьогодні населення скоротилося і виборці також. Ми не знаємо на скільки, але ми точно знаємо, що менше ніж тоді, коли було 450.

Ведуча: Чому кількість не скоротили до, наприклад, 400 чи 370?

Олена Шуляк: Чи це важливо, 400 чи 300? Ми знаємо, що 300 – це краще, тому що видатки держави на утримання...

Ведуча: Але за якою формулою визначили саме таку цифру? Зі стелі?

Олена Шуляк: Я б не хотіла казати, що зі стелі.

Ведуча: А як?

Олена Шуляк: Але була прийнята комітетом саме така кількість депутатів.

Ведуча: Тобто ви як депутат просто послугувалися на те, як вирішив комітет і за це просто проголосували?

Олена Шуляк: Я особисто – так.

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Що передбачає законопроєкт про зменшення кількості нардепів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні?