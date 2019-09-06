Скорочення кількості депутатів до 300: в "Слузі народу" відповіли, чому саме така цифра
Нардепи під час другого засідання Ради, 3 вересня, внесли у порядок денний законопроєкт про зменшення кількості нардепів. Точної формули скорочення депутатів з 450 до 300 у "Слузі народу" не знають, однак керуються приблизним зменшенням населення України.
Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла нардепка від "Слуги народу" Олена Шуляк, яка була у списку партії під номером 13.
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Вона наголосила, що законопроект наразі лише надіслали на розгляд до Конституційного Суду, лише після того буде голосування в першому та другому читаннях.
Олена Шуляк: Ще не скоротили (депутатів – 24 канал). Дивіться, будь-яке скорочення державних видатків на утримання депутатів – для народу це ж дуже добре... Якщо ви очікуєте, що я вам скажу якусь певну формулу, яку можна перевірити, то це буде неправда. Дійсно, вже як казали мої колеги, коли приймалася цифра 450 – населення і виборців було значно більше. На сьогодні населення скоротилося і виборці також. Ми не знаємо на скільки, але ми точно знаємо, що менше ніж тоді, коли було 450.
Ведуча: Чому кількість не скоротили до, наприклад, 400 чи 370?
Олена Шуляк: Чи це важливо, 400 чи 300? Ми знаємо, що 300 – це краще, тому що видатки держави на утримання...
Ведуча: Але за якою формулою визначили саме таку цифру? Зі стелі?
Олена Шуляк: Я б не хотіла казати, що зі стелі.
Ведуча: А як?
Олена Шуляк: Але була прийнята комітетом саме така кількість депутатів.
Ведуча: Тобто ви як депутат просто послугувалися на те, як вирішив комітет і за це просто проголосували?
Олена Шуляк: Я особисто – так.
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Що передбачає законопроєкт про зменшення кількості нардепів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні?
- Зменшити склад народних депутатів із 450 до 300.
- Запровадити мовний ценз: громадянин України, який не володіє державною українською мовою, не може бути обраний до парламенту.
- Закріпити пропорційну систему виборів до Верховної Ради на основі відкритих партійних списків.
- Вилучити із тексту статті 76 Конституції України принципи загального, рівного і прямого виборчого права, що здійснюється шляхом таємного голосування, адже це дублюється у статті 71.