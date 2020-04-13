Скорочення ВВП, падіння гривні й зарплат: що уряд прогнозує у новому проєкті держбюджету

Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт державного бюджету на 2020 рік. У ньому уряд скорочує частину видатків на регіональні проєкти, але натомість створює стабілізаційний фонд. Втім є у новому варіанті бюджету і погіршення цілої низки економічних прогнозів.

Проєкт змін до державного бюджету на 2020 рік доступний на сайті Верховної Ради України.

Важливо Законопроєкт про зміни до державного бюджету вже у Раді: основні цифри

Основні прогнози державного бюджету:

ВВП – прогнозується падіння на рівні 3,9%, хоча до кризи уряд очікував зростання на 3,7%;

середньорічний курс гривні – 29,5 гривні за долар, до кризи було 27 гривень, але уряд планував покращити цей прогноз ще більше;

середня зарплата – 10,7 тисячі гривень, тобто на 0,3% менше, ніж показник в 11 тисяч, який був раніше;

рівень безробіття – 9,4%, раніше прогнозувалося 8,1%;

інфляція – прискориться до 8,7%, у наступному році прогнозується стабілізація до 5%.

Слід зазначити, що уряд прогнозує відновлення економічного зростання вже у другій половині 2020 року. У наступні роки воно лише прискориться.

Серед причин цього Кабінет Міністрів України називає високий попит у світі на продукцію вітчизняного АПК, зниження цін на імпортні енергетичні товари та більш стійка банківська система, якщо порівнювати з попередніми кризами.

Чому уряд був змушений переглянути держбюджет?Усе через фінансову кризу, спричинену пандемією коронавірусу. Хоча ще за кілька тижнів до запровадження карантину в Україні і по всій Європі уряд планував покращувати прогнози держбюджету, згодом довелося його переглядати у бік погіршення.



Через запровадження карантину в Україні й більшості її країн-партнерів, суттєво скоротилася торгівля, а отже і доходи державного бюджету. Відтак за місяць відчутно зріс його дефіцит.