Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев переконує, що ні розмір субсидій, ні перелік осіб, які їх отримують, в Україні не скорочується. Натомість відбувається математичний перерахунок сум, які виділяють на субсидії. Тож відбулася економія.

Коментар Гетманцева щодо скорочення видатків на субсидії

На початку жовтня Президент України Володимир Зеленський ухвалив зміни до Держбюджету на 2020 рік. Документ передбачає скорочення витрат на соціальні субсидії для населення. Гетманцев у ефірі телеканалу ZIK, зі свого боку, це прокоментував.

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Насправді субсидії не скорочуються взагалі. Люди, отримували субсидії на початку року, вони так само будуть отримувати субсидії і зараз. Ані розмір субсидій, ані перелік осіб, які отримують субсидії, не скорочується,

– наголосив парламентар.

За словами Гетманцева, відбувається просто математичний перерахунок сум, які виділяють на субсидії. І там відбулася економія.

"Економія внаслідок певних процесів, які відбуваються у суспільстві, – це збільшення мінімальної заробітної плати, наприклад. Збільшення мінімальної заробітної плати передбачає підвищення доходів населення. На відповідну суму зменшуються субсидії", – пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів.

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Субсидії в Україні: основне

Кабінет міністрів України заклав 36,6 мільярда гривень видатків на субсидії в проєкті Державного бюджету на 2021 рік.

Відомо, що на виплати субсидій уряд пропонує виділити на 2,7 мільярда гривень (6,9%) менше, ніж у 2020 році.