Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела у правоохоронних органах. У поліції кажуть, що водій BMW порушив правила, пішов на обгін та зіткнувся з Nissan.

Тим часом У Вашингтоні невідомі відкрили стрілянину у натовпі: люди загинули та отримали поранення

Водій Nissan отримав поранення у живіт

Обидві машини отримали незначні пошкодження, проте водій німецької автівки начебто був у нетверезому стані.

Одразу після аварії чоловік витягнув травматичний пістолет і кілька разів вистрелив в іншого водія. Той з пораненнями живота потрапив до лікарні.

У Миколаєві чоловік влаштував стрілянину на ринку

1 вересня інцидент з пострілами трапився на ринку у Миколаєві. Невідомий чоловік застрелив безпритульного собаку, а потім пішов. Чотирилапий загинув на місці.

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Правоохоронці спрацювали дуже швидко і встановили особу нелюда. За таке ставлення до тварин йому загрожує до 3 років позбавлення волі.