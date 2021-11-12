Зловмисника затримали українські правоохоронці ще у квітні. Проте розголосу ця історія набула лише 12 листопада.
Актуально Зґвалтував неповнолітню та викрав людину: в Харкові звільнять від покарання рецидивіста
Кого він скривдив
За даними поліції, росіянин зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Після цього він втік із країни та почав переховуватися.
Після затримання на Дніпропетровщині його направили до Харківського СІЗО. Там він буде перебувати до моменту, коли вдасться здійснити екстрадицію на батьківщину.
Кілька схожих злочинців
- 22 жовтня в Дніпрі засудили чоловіка, який ґвалтував малолітніх дівчаток і знімав дитячу порнографію. Він цим займався протягом 17 років. Окрім нього, в цій справі судили й жінку, яка примушувала зніматися в порно власних дітей.
- За місяць до цього засудили Одесита, який зґвалтував щонайменше 10 дівчаток. Спершу він один раз примушував їх до інтиму, а потім залякував і шантажував. За цей злочин йому дали довічне ув'язнення.
- 20 вересня в Кривому Розі відправили до в'язниці чоловіка, який зґвалтував 8-річного хлопчика. У день злочину він зі співмешканкою та її подругою разом випивали спиртне. Малюк був сином однієї із цих жінок.