Зловмисника затримали українські правоохоронці ще у квітні. Проте розголосу ця історія набула лише 12 листопада.

Актуально Зґвалтував неповнолітню та викрав людину: в Харкові звільнять від покарання рецидивіста

Кого він скривдив

За даними поліції, росіянин зґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки. Після цього він втік із країни та почав переховуватися.

Після затримання на Дніпропетровщині його направили до Харківського СІЗО. Там він буде перебувати до моменту, коли вдасться здійснити екстрадицію на батьківщину.

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