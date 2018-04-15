Загинув би одразу, – розробник "Новачка" припустив, чим могли отруїти Скрипаля

Один із розробників системи хімічної зброї "Новачок" Леонід Рінк стверджує, що колишнього військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію було отруєно зовсім не цією речовиною .

Про це він заявив у коментарі прокремілівській інформаційній агенції "РИА Новости".

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За його словами, дані організації із заборони хімічної зброї про те, що для отруєння екс-розвідника використовувалося токсична хімічна речовина високої чистоти, насправді доводять, що це був не "Новачок".

Якби в тій гелеподібній субстанції, яку британці знайшли на ручці дверей будинку Скрипалів, була чиста речовина "Новачок", Скрипалі не відійшли б від цих дверей і на 50 метрів. Вони загинули б тут же. Тим більше, сам "Новачок" – це складна нервово-паралітична речовина, що складається з суміші великої кількості різних компонентів і добавок, які по-різному розкладаються. Якщо знайдено якусь чисту речовину, це вже не "Новачок",

– переконує фахівець.

Як підкреслює розробник "Новачка", якби для отруєння Скрипаля використовувалась саме ця речовина, фахівці ОЗХЗ знайшли б різні компоненти, які з часом розпадаються на нетоксичні складові, однак тоді б вони не могли говорити про замах із застосуванням токсичної речовини.

"Те, що висока вологість Британії могла знизити летальність "Новачка", – справедливе припущення, тому що це дуже нестійкий речовина, яка залежить від води, від лугів, від усього. Але тоді фахівці повинні були знайти продукти гідролізу, а вже точно не чистої речовини", – зазначає він.

На думку експерта, Скрипалів могли отруїти абсолютно іншою речовиною – фентанілом, який у Великій Британії використовується під час виробництва "модних наркотичних речовин".

"Щороку в Британії гинуть 2,5 тисячі людей від фентанільних отруєнь, тому що там є модними такі наркотичні засоби", – стверджує Рінк.

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Водночас він додає, що спочатку повідомлялося про отруєння Скрипалів внаслідок передозування наркотиками.

Крім того, за його словами, в Росії фентаніл раніше використовувався під час виробництва знеболювальних засобів для армії та спецзасобів для силових структур – зокрема, останні застосовувалися під час штурму театрального центру на Дубровці.

Картина зі Скрипалями була такою ж, особливо картина щодо їхнього відновлення після отруєння. Це типове фентанільне отруєння, коли після важкої ситуації потерпілі різко пішли на поправку. Я з самого початку говорив в ЗМІ, що симптоматика в цій справі є дуже схожою на фентанільне отруєння. А отруїтися вони могли на тій же лавці, де було знайдено їхні тіла: або лава, або самі Скрипалі в той момент могли бути окропленими спреєм з фентанілом. Фентаніл відразу виводить людину з ладу. Той відразу падає. Вплив у нього – моментальний,

– зауважив Рінк.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.



12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". 12 березня Організація по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердила використання "Новачка" в отруєнні Скрипалів.