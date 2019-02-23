Скрипін про скандал на Євробаченні: У вас очі на сраці виросли, що ви стільки вати напхали

Журналіст Роман Скрипін дивується ситуацією, яка склалася навколо українського Нацвідбору Євробачення, а саме навколо відбору конкурсантів і деяких членів журі. Такі думки він висловив на тлі скандалу щодо дуету ANNA MARIA, які зробили гучні заяви щодо Криму.

В Україні спалахнув новий скандал що стосується Криму. Річ у тім, що під час інтерв’ю з журналістом Романом Скрипіним учасниці українського Нацвідбору Євробачення дует ANNA MARIA (справжні імена – Анна та Марія Опанасюк) неоднозначно висловились щодо нинішнього статусу Криму. На переконання дівчат, "Україна втратила Крим", однак, попри це, "Крим залишається Кримом".

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Що відомо про скандал навколо гурту ANNA MARIA: дивіться відео

Згодом в Україні дізналися й про батьків артисток. Так, їхня мати, Лариса Опанасюк займає посаду "заступниці голови" так званої "Ради міністрів Криму", а батько є відомим у Криму суддею, проте у 2016 році пішов у відставку.

Після таких заяв його гостей і розголосу щодо батьків виконавиць Скрипін на сторінці у Facebook окреслив своє ставлення до українського Нацвідбору Євробачення. За його словами, на такі факти має реагувати СБУ.

"У Національному відборі Євробачення-2019 беруть участь щонайменше дві юрособи. Це НСТУ та СТБ. Перша – з бюджетних коштів. Тому в мене питання: чи осліп Зураб Аласанія (голова правління Суспільного мовлення) та все його правління? Чи це все злочинна діяльність StarLightMedia імені Пінчука (холдинг, куди входить телеканал СТБ)? У вас очі на сраці виросли, що ви стільки вати напхали у відбір? Чи притомні ви усі там гуртом?", – підкреслив журналіст.

Водночас у Скрипіна виникли й питання щодо журі конкурсу та навіть ведучого Сергія Притули.

Там Джамала? Кримськотатарська співачка, яка перемогла з піснею 1944, яка розкрила очі? І тепер сєпаратюги співають для Джамали? В мене щось не клеїться. Що, взагалі, відбувається? До Данилка я не маю питань. Це людина-шлягер. Це викривлена версія Алли Пугачової для "малоросії". В мене немає питань до "Манекена" (справжнє ім’я – Євген ФІлаттов). Донецьк. Після слова на "Д" треба ставити крапку. Я його теж розумію. Але Джамала? Джамала? Як так? Ведучий Сергій Притула? Патріот? На фронт передає гроші, але вПРИТУЛ не бачить перед собою п’яту колону? Як так? Ми заблукали чи десь на манівцях? Мені це здається сниться, чи ви правда такі і є? Прийдіть до тями, любі українці,

– підкреслив він.

Також представник ЗМІ нагадав, про російську-українську війну та окупацію Криму, "що вже є ознакою початку війни".

"Які б батьки Анни та Марії там наполегливо б не працювали, позаяк люблять рідну землю. Колаборанти. Тато – суддя. Мамка – "віце-прем'єр". А доці їхні – вата дурна. Так, ми маємо окупований Донбас. І там гинуть наші хлопці. Уявіть себе на передовій, а тоді співайте. Це все страшно. Дуже страшно. Ви не хочете вийти зі своєї зони комфорту? Вас звідти витягнуть. А наразі дякуйте тим, хто прикриває вашу дупу", – емоційно підсумував Скрипін.

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Окрім вищевикладеного, на цьогорічному Нацвідборі Євробачення трапилося ще кілька скандалів, пов’язаних із агресією Кремля проти України. Зокрема, стало відомим, що ще один фіналіст конкурсу гурт YUKO гастролює у Росії. А після питання ведучого шоу щодо такої ситуації фронтвумен колективу Юлія Юріна зізналася, що є громадянкою Росії та нещодавно, у грудні 2018 року, лише отримала посвідку на проживання в Україні.

Також виконавиця повідомила, що народилася в Анапі (Краснодарський край, Кубань) і прожила там 18 років. А щодо українською мови, якою дівчина відповідала на питання, то з трьох до сімнадцяти років вона співала в ансамблі пісні та танцю "Соловейко", у якому велика частина репертуару складалася з українських пісень. У 2012 році Юріна приїхала жити до України та тут вступила до консерваторії.

Гастролями у Росії не гребує й уродженка Києва MARUV (справжнє ім’я – Анна Корсун), яка також потрапила до фіналу Нацвідбору Євробачення. Перед виступом у першому півфіналі вона оприлюднила афішу, в якій є два російських міста – Москва (6 квітня) та Санкт-Петербург (12 квітня).

"Кожен обирає по-своєму, як нести мир. Хтось обирає зброю, а хтось музику. Це мій спосіб нести мир", – так пояснює вона свою позицію щодо гастролей.

Хто ще реагував на скандальні заяви Анни та марії опанасюк: