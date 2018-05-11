Скрипка розповів, як образив росіян у Гаазі

Популярний український музикант і фронтмен гурту "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка розповів про цікавий випадок, який стався під час його виступу в Гаазі, яка є відомою завдяки міжнародному арбітражному суду. За його словами, він тут, зокрема, пожартував про процес компенсації українським компаніям у зв'язку з окупацією Криму.

Відповідна його заява пролунала у ефірі телеканалу "112. Україна".

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Як підкреслює музикант, під час концерту він повівся занадто емоційно та "ляпнув" фразу, яка образила частину аудиторії.

"Приємно тут, у Голландії, в Європі, в Гаазі, виступати, де скоро буде суд над Росією", – зауважив лідер ВВ.

Водночас Скрипка додає, що одразу після цього залу покинула третина відвідувачів. На його переконання, це були одні росіяни.

Нагадаємо, у квітні 2017 року набула розголосу заява Олега Скрипки щодо тих людей, які не можуть вивчити української мови.



У зв’язку з такими словами в Росії розпочалася справжня істерика, натомість українська льотчиця Надія Савченко встала на захист митця.



Сам же Скрипка вважає, що вся ситуація навколо його висловів була інформаційною бомбою з добре запланованим сценарієм, який, імовірно, створили у Росії.