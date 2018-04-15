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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Світовий конгрес українців просуватиме питання окупованих Криму і Донбасу

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Євген Чолій зустрінеться із посадовцями для обговорення українського питання
Євген Чолій зустрінеться із посадовцями для обговорення українського питання / Фото з відкритих джерел

Президент СКУ Євген Чолій планує зустрітися з високопосадовцями та українськими громадами у Греції, Кіпрі, Туреччині та Азербайджані, з метою "просування" актуальних українських питань.

Про це йдеться у повідомленні Укрінформ.

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"4-23 квітня 2018 р. президент Світового конгресу українців Євген Чолій з метою просування актуальних українських питань відвідає Грецію, Кіпр, Туреччину та Азербайджан", – заявили в організації.

Головні теми, які будуть обговорювати СКУ: "важливість дій міжнародної спільноти у відповідь на гібридну агресію Російської Федерації; направлення миротворчої місії на Донбас і моніторингової місії в Крим; та надання Україні економічної, гуманітарної і технічної допомоги".

Очільник української діаспори, зокрема, говоритиме й про перебіг антикорупційних реформ в Україні.

Нагадаємо, Європейська комісія затвердила пропозицію нової програми макрофінансової допомоги (MFA) для України. Нею передбачено виділення 1 мільярда євро для підтримки економічної стабілізації та структурних реформ в нашій країні.

Що таке Світовий конгрес українців? Це позапартійне об'єднання, міжнародна координаційна надбудова над українськими громадськими організаціями у діаспорі, яка об'єднує 20 млн українців у 133 країнах світу.

Теги: Новини політики Новини України Анексія Криму Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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