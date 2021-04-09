Реставрація по-одеськи: замість каркасу скульптури пластикова пляшка – фото

14:02

Нещодавно відреставрований будинок Русових в Одесі вже почав руйнуватися. Одна зі скульптур у прямому сенсі "втратила обличчя". Відкрився халтурний винахід реставраторів з "новітнім" підходом до каркасів. Це сколихнуло мережу хвилею обурення та ... одеської іронії.