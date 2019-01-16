Скуповують продукти та ліки: що відбувається в Британії через Brexit

Для британців таке потрясіння як провал угоди про Brexit є незвичним, оскільки у них зазвичай все стабільно, розуміло та передбачувано. А тому ширяться чутки, що місцеві мешканці скуповують продукти, медикаменти остерігаючись хаосу.

Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла директорка Українсього інституту в Лондоні Марина Пезенті.

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У британців відчуття невпевненості. Практично на всіх ключових медійних платформах коментатори запитують, що буде далі. Дійсно, деякі люди панікують, скуповують продукти, запасаються медикаментами. Щодо політичних розкладів, то кілька місяців панує невизначеність, тобто, які є варіанти: чи це буде вихід без угоди, чи буде повторний референдум, чи залишиться Британія в ЄС. Наразі це все не зрозуміло,

– сказала Пезенті.

За її словами, про можливість другого рефендуму говорять все частіше, а він виглядає все реальнішим. Але проблема в тому, як будуть сформульовані питання до другого референдуму, бо це була головна колізія рефендуму, який відбувся майже три роки тому. Адже питання були сформульовані дуже грубо, а насправді їх щодо виходу з ЄС існує набагато більше.

Нагадаємо, 15 січня депутати нижньої палати парламенту Британії, Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу, яка вже була узгоджена прем'єркою Терезою Мей із Брюсселем. Результат голосування: 432 депутати "проти", 202 – "за".

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.