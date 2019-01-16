20:11
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Скуповують продукти та ліки: що відбувається в Британії через Brexit

      86 Читать новость на русском

      Для британців таке потрясіння як провал угоди про Brexit є незвичним, оскільки у них зазвичай все стабільно, розуміло та передбачувано. А тому ширяться чутки, що місцеві мешканці скуповують продукти, медикаменти остерігаючись хаосу.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла директорка Українсього інституту в Лондоні Марина Пезенті.

      Читайте також: На відміну від України, там не звикли до таких потрясінь, – експерт про паніку у Британії

      У британців відчуття невпевненості. Практично на всіх ключових медійних платформах коментатори запитують, що буде далі. Дійсно, деякі люди панікують, скуповують продукти, запасаються медикаментами.  Щодо політичних розкладів, то кілька місяців панує невизначеність, тобто, які є варіанти: чи це буде вихід без угоди, чи буде повторний референдум, чи залишиться Британія в ЄС. Наразі це все не зрозуміло, 
      – сказала Пезенті. 

      За її словами, про можливість другого рефендуму говорять все частіше, а він виглядає все реальнішим. Але проблема в тому, як будуть сформульовані питання до другого референдуму, бо це була головна колізія рефендуму, який відбувся майже три роки тому. Адже питання були сформульовані дуже грубо, а насправді їх щодо виходу з ЄС існує набагато більше.

      Нагадаємо, 15 січня депутати нижньої палати парламенту Британії, Палати громад, проголосували проти угоди щодо виходу країни з Європейського Союзу, яка вже була узгоджена прем'єркою Терезою Мей із Брюсселем. Результат голосування: 432 депутати "проти", 202 – "за".

      Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС.

      Теги: Новини України Великобританія Brexit Європа Євросоюз Тереза Мей
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      сьогодні , 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      14
      Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      сьогодні , 19:30 Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      Світлана Попова 288
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 19:08 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      81214
      Вибух у Ростовській області: карма є
      сьогодні , 19:00 Вибух у Ростовській області: карма є
      Артем Овдієнко 971
      Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
      сьогодні , 19:00 Топ-5 речей у зимовому гардеробі: поради стиліста
      Юлія Девда 145
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Проросійські бойовики керованою ракетою спалили автівку ЗСУ
      19 листопада 2018 , 23:29
      Трампу не потрібні економічні автомобілі
       5 серпня 2018 , 17:34
      "Можливо, у "Карпати" не повернуся вже ніколи". Чому Ігор Йовічевіч знову у Львові – ексклюзивне інтерв'ю
       10 грудня 2018 , 16:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук