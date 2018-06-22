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Сквер біля посольства РФ у Києві вирішили назвати на честь загиблого російського опозиціонера

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Сквер на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту хочуть назвати на честь Бориса Нємцова
Сквер на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту хочуть назвати на честь Бориса Нємцова / uapress.info

Комісія з питань найменувань КМДА підтримала найменування безіменного скверу на розі вулиці Сурикова та Повітрофлотського проспекту на честь Бориса Нємцова. Поряд зі сквером знаходиться Посольство РФ в Україні.

Про це з посиланням на заступника голови КМДА Олексія Резнікова інформує прес-центр Київської міської державної адміністрації.

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Сьогодні на засіданні комісії було оголошено результати громадських слухань. Результати – майже 50 на 50: 357 голосів "за" і 354 "проти". Члени комісії також визначились: 15 – "за" і 2 "утрималися". "Проти" не проголосував ніхто,
– зазначив чиновник.

Він також додав, що тепер, згідно із процедурою, міському голові рекомендовано внести відповідне подання щодо найменування скверу на честь Бориса Нємцова до Київради.

Далі ж рішенння має приймати Київрада.

Нагадаємо, у жовтні 2017 року міський голова Києва Віталій Кличко заявляв про те, що збирається назвати на честь Нємцова сквер у столиці та навіть встановити там пам'ятник відомому російському опозиціонеру.
Додамо, що політика Бориса Нємцова вбили 27 лютого 2015 року. Його розстріляли кількома пострілами у спину на Великому Москворецькому мосту, просто під стінами Кремля. Суд у справі вбивства політика триває. У злочині звинувачують п'ятьох вихідців з Чечні, але замовник досі не знайдений.

 

Теги: Новини Києва Новини політики Борис Нємцов Україна – Росія
Джерело: 24 канал
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