Сквер, літній театр та галерея на даху: у Львові представили унікальну архітектурну концепцію

Команда архітекторів бюро АБМК представила концепцію нової будівлі, яка має з’явитись на місці хаотичного паркувального майданчику на вулиці Вороного, 4.

Проєкт передбачає будівництво дворівневого підземного паркінгу, а також облаштування скверу, дитячого майданчика, літнього театру та соціального коворкінгу на даху будівлі. Відкриті громадські простори займуть понад 1000 м.кв. та будуть загальнодоступними для львів’ян. На дах вестимуть окремі ліфт та сходи, які разом з проміжними терасами перетворяться на постійно діючу мистецьку галерею.

Раніше Інститут "Містопроект", який розробляє детальне планування території цієї ділянки на прохання мешканців вирішив виключити з проєкту ДПТ територію Пасажу Міколяша, залишивши лише ділянку на Вороного, 4.

Проєктанти вирішили першими у Львові застосувати принцип "Додавай та примножуй", коли нові об’єкти створюють нові простори для містян, а не забирають ті, що вже є.

В самій будівлі буде облаштовано готель однієї зі світових мереж на 140 номерів та конференц-зал.

"До ідеї створення громадського простору на даху майбутньої будівлі ми прийшли, прогулюючись вулицею Руданського. Сьогодні це гарна пішохідна вулиця, але в кінці вона впирається в закинутий та непривабливий майданчик. Все ніби обрубується. За нашим задумом громадський простір на даху стане плавним продовженням вулиці Руданського. Піднімаючись сходами відвідувачі зможуть насолоджуватись новими ракурсами вулиць, знаходити затінок влітку та прихисток від дощу і вітру в холодні пори року. Водночас, тут будуть розташовані мистецькі експозиції, це буде місце, де можна послухати класичну музику або просто почитати книжку", – розповідає представник команди девелоперів Лев Підлісецький.

Окремої уваги заслуговує сучасний підземний паркінг на 70 автомобілів, який забезпечує у два рази більшу кількість місць, в порівнянні з теперішньої стихійною парковкою. Окрім того, планується облаштування у цьому районі підземних сміттєвих контейнерів та благоустрій території довкола.

Інвестор проєкту – компанія "Атель’єр" активно комунікує з мешканцями навколишніх будівель, аби врахувати всі побажання та застереження. Вже проведено одне відкрите обговорення ДПТ, натомість сьогодні о 16:00 автори проєкту представляють його для громадськості в Центрі Митрополита Андрея Шептицького в УКУ.