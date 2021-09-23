Це нібито сталося через словесний конфлікт із стюардесою. Він нібито виник через те, що люди не могли покласти речі на своє місце для ручної поклажі.

Раніше З рейсу Одеса – Анталія зняли чоловіка: відмовлявся надівати маску й облаяв інших пасажирів

Зробили кілька зауважень

Про інцидент розповіла на своїй сторінці у фейсбуці Наталія Йорж, яка була там зі своїм чоловіком. Вони зайшли в літак і захотіли поставити пакет покупок із Duti Free на поличку. Проте їх місця були в кінці літака, а ручну поклажу довелося залишати в середині салону.

Коли чоловік поклав пакет з Duty Fri на полицю, де було трохи місця, бортпровідниця зробила зауваження і сказала прибрати.

Мій чоловік перепитав, куди можна покласти пакет, на що була відповідь: "куди хочете, але не сюди!". І коли чоловік втретє переклав на інше місце пакет, бортпровідниця сказала "знову не туди" і тоді чоловік попросив: "Покладіть куди самі вважаєте за потрібне",

– розповіла одеситка.

За її словами, таку реакцію бортпровідниця розцінила як образу та покликала бортпровідника. Також одеситка додала, що її чоловік був тверезим і поводився цілком адекватно.

Як все завершилося

Коли пасажири сіли на свої місця, до них підійшов старший бортпровідник, який запитав: "навіщо ви ображаєте мою колегу?". Тоді йому відповіли, що нікого не ображали та спробували пояснити ситуацію, сидячи на місцях.

Багато пасажирів, які сиділи поруч були свідками інциденту. Тому під час діалогу підійшов ще один чоловік, який поцікавився у чому проблема. Проте йому "в грубій формі" сказали сісти на місце.

Через хвилину до літака зайшла поліція. Стюардеса вказала на 2 одеситів і чоловіка, який підходив. Їм трьом сказали взяти свої речі та покинути борт. Проте цих людей не затримували.

Що сказали в авіакомпанії

Журналісти звернулися за коментарем до компанії перевізника Sky Up. Там конкретно цю ситуацію не прокоментували. Проте сказали, що почали проводити внутрішнє розслідування.



Також процитували одну зі статей вимог з безпеки. Зокрема, вказали на те, що у випадку порушення правил поведінки на борту компанія може передати пасажира в руки правоохоронців.



Відповідь компанії Sky Up / Скриншот "Думская"