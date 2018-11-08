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      Sky Sports зняли документальний фільм про Усика перед боєм з Белью: відео

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      Олександр Усик
      Олександр Усик

      Вже у суботу, 10 листопада, абсолютний чемпіон світу українець Олександр Усик проведе захист своїх чемпіонських поясів за версіями WBC, WBA, IBF та WBO. Його суперником буде британець Тоні Белью. Перед боєм канал Sky Sports зняв документальний фільм про Усика.

      Документальний фільм отримав назву Undisputed (Безперечний). У ньому любителям боксу з Британії пропонують "познайомитися з Олександром Усиком, незаперечним королем крузервейту (першої важкої ваги), який готується захищати свою пояси від Тоні Белью".

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      Окрім того, у Sky Sports вважають, що саме Усик може стати наступним суперником суперважковаговика Ентоні Джошуа.

      Відео документального фільму про Олександра Усика

       

      Теги: Спорт Бокс Усик – Белью Олександр Усик
      Джерело: 24 Канал
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