Skyrora протестувала першу українсько-британську комерційну ракету

Компанія Skyrora із Великобританії, яка базується в Единбурзі, успішно протестувала комерційну ракету Skylark Nano. Відзначимо, що над проектом працювали й українські інженери.

Про це повідомляє BBC.

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Цей конкретний запуск дозволив нам протестувати систему в невеликих масштабах з використанням наявних у продажу силових установок. Це ефективний з точки зору витрат і швидкий спосіб протестувати щось реальне, до того, як з'явиться велика ракета з рідинним двигуном,

– коментують в компанії.

Выдзначимо, що ракету раніше запускали з Шотландії в рамках військової підготовки. Також відомо, що R&D-центр компанії знаходиться в Україні в місті Дніпро.

За інформацією журналістів, тести провели після вибору потенційного місця для будівництва космодрому. У компанії планують отримати на об'єкті контракт.

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