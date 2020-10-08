SkyUp запускає рейси з Києва у Туреччину: куди та коли
Авіакомпанія SkyUp із 27 грудня 2020 року запускає рейси з Києва до турецького Кайсері. Вартість квитка – від 5 400 гривень в обидві сторони.
Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск рейсів у Кайсері (Туреччина), повідомляє пресслужба лоукостера.
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Рейси виконуватимуть двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.
Вартість квитка стартує від 5 400 гривень в обидві сторони. Квитки вже доступні на сайті лоукостера.
Тривалість подорожі – трохи більше, ніж 2 години.
Квитки вже можна купити на сайті SkyUp / Скриншот зі сайту авіакомпанії
До слова, раніше стало відомо, що SkyUp на період із 23 грудня 2020 року до 30 січня 2021 року запускає рейс Київ - Софія (Болгарія) - Київ.