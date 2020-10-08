Авіакомпанія SkyUp із 27 грудня 2020 року запускає рейси з Києва до турецького Кайсері. Вартість квитка – від 5 400 гривень в обидві сторони.

Українська авіакомпанія SkyUp анонсувала запуск рейсів у Кайсері (Туреччина), повідомляє пресслужба лоукостера.

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Рейси виконуватимуть двічі на тиждень: щочетверга та щонеділі.

Вартість квитка стартує від 5 400 гривень в обидві сторони. Квитки вже доступні на сайті лоукостера.

Тривалість подорожі – трохи більше, ніж 2 години.



Квитки вже можна купити на сайті SkyUp / Скриншот зі сайту авіакомпанії

До слова, раніше стало відомо, що SkyUp на період із 23 грудня 2020 року до 30 січня 2021 року запускає рейс Київ - Софія (Болгарія) - Київ.

Довідка. Місто Кайсері розташоване у центрі Туреччини. Це місто-мільйонник, що лежить в тіні схилів згаслого вулкана Ерджієс — нині гірськолижного курорту. З аеропорту можна відправитися прямо на курорт – до нього всього 30 кілометрів і не більше години їзди. З Кайсері легко потрапити в центр Каппадокії – селище і національний печерний парк Гереме, де найбільше готелів і розваг в регіоні.