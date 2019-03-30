SkyUp літатиме з Києва та Харкова до Парижа

Комісія Державіаслужби схвалила заявку українського лоукостера SkyUp на здійснення польотів з Києва та Харкова до Парижа.

Лоукостер буде здійснювати рейс Київ-Париж та Харків-Париж тричі на тиждень, пише Avianews.

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Крім того, регулятор схвалив два рейси SkyUp на тиждень за маршрутом Київ-Ніцца.

Наразі невідомо, коли саме авіакомпанія почне здійснювати рейси, бо ще треба провести переговори та погодити відповідні слоти в аеропортах.

До слова, український лоукостер авіакомпанія SkyUp оголосила про початок продажів квитків на нові рейси з аеропортів Запоріжжя і Харкова. Відтак вже з кінця травня українці зможуть полетіти до Барселони з Запоріжжя, та ще на чотири напрями з Харкова.

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує п'ять літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.