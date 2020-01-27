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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      SkyUp призупиняє чартерні рейси у Китай через спалах коронавірусу: що про це відомо

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      SkyUp призупинить чартерні рейси у КНР / avianews.com

      Авіакомпанія SkyUp, яка виконує чартерні рейси для туроператора JoinUp!, призупиняє польоти у Китай у період з 3 лютого по 28 березня. Рішення прийнято через спалах коронавірусу у цій країні.

      Туроператор повертає своїх туристів з китайського острова Хайнань 29 січня і 1 лютого. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" із посиланням на пресслужбу SkyUp.

      До теми: Через смертельний коронавірус у Китаї зупинили автобусні перевезення

      Туристи, які вже придбали і оплатили тури на острів Хайнань, у найближчі тижні мають право на повернення вартості туру.

      Відзначимо, що у Китаї влада Пекіна оголосила, що через небезпеку поширення коронавірусу вводиться заборона на перетин автобусами кордонів китайської столиці.

      Увага! Заборону підтримали низка китайських міст: Тяньцзінь, Сіань, Шаньдун та Шанхай.

      Раніше у китайському місті Ухань, звідки почалася поширюватися хвороба, перекрили всі виїзди. Для цього використовували як важку техніку, так і цілі насипи з землі та каміння.

      Головне про китайський коронавірус

      • У середньому – 9% інфікованих коронавірусом помирає.
      • Попередньо встановлений збудник – мутований вірус змій та кажана, за визначенням ВООЗ – 2019-nCoV.
      • У Китаї 24 провінції ввели найвищий рівень загрози у зв'язку з поширенням пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019-nCoV. Відтак, спеціальні заходи безпеки здоров'я охопили 1,17 млрд осіб.
      • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у Китай. Зокрема, у Пекіні з 26 січня тимчасово припинять рух автобусів. В аеропортах низки країн додатково перевірятимуть гостей з китайських напрямів.
      • Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії, США та Канаді.
      • Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.
      Як проявляється коронавірус:
      • Лихоманка;
      • Головний біль;
      • Кашель;
      • Ускладнене дихання;
      • Слабкість.

      Також зазначимо, що попри високі ризики мутацій коронавірусів, вакцини проти інфекції не існує. І хоч фахівці зазначають, що розроблять вакцину впродовж трьох місяців, попередній досвід вказує на те, що процес її створення може тривати до трьох років.

      Дивіться відео про китайський коронавірус та чим він загрожує людству:

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини України SkyUp авіація Коронавірус 2020 Китай
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