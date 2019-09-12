SkyUp відкриває рейси до ОАЕ зі Львова, Запоріжжя і Харкова
Український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття нових рейсів з України в Об'єднані Арабські Емірати. Так, з'являться нові маршрути зі Львова, Харкова і Запоріжжя.
Напрямок зі Львова взагалі стане першим рейсом до ОАЕ з міста, повідомили в аеропорту "Львів".
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Літаки з України літатимуть до курортного міста Шарджа, що є третім за велечиною в країні та розташовується на її північному сході.
Вартість рейсів з України до ОАЕ:
- Львів – Шарджа – від 3 тисяч 220 гривень;
- Шарджа – Львів – від 3 тисяч 215 гривень;
- Харків – Шарджа – від 3 тисяч 207 гривень;
- Шарджа – Харків – від 3 тисяч 215 гривень;
- Запоріжжя – Шарджа – від 3 тисяч 220 гривень;
- Шарджа – Запоріжжя – від 3 тисяч 215 гривень.
З Харкова рейси стартують вже з 25 жовтня 2019 року, зі Львова – з 26 жовтня, а із Запоріжжя – з 27 жовтня.
Джерело: 24 канал
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