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      SkyUp відкриває рейси до ОАЕ зі Львова, Запоріжжя і Харкова

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      Зі Львова можна буде долетіти до ОАЕ
      Зі Львова можна буде долетіти до ОАЕ / Фото з Facebook

      Український лоукостер SkyUp оголосив про відкриття нових рейсів з України в Об'єднані Арабські Емірати. Так, з'являться нові маршрути зі Львова, Харкова і Запоріжжя.

      Напрямок зі Львова взагалі стане першим рейсом до ОАЕ з міста, повідомили в аеропорту "Львів".

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      Літаки з України літатимуть до курортного міста Шарджа, що є третім за велечиною в країні та розташовується на її північному сході.

      Вартість рейсів з України до ОАЕ:

      • Львів – Шарджа – від 3 тисяч 220 гривень;
      • Шарджа – Львів – від 3 тисяч 215 гривень;
      • Харків – Шарджа – від 3 тисяч 207 гривень;
      • Шарджа – Харків – від 3 тисяч 215 гривень;
      • Запоріжжя – Шарджа – від 3 тисяч 220 гривень;
      • Шарджа – Запоріжжя – від 3 тисяч 215 гривень.

      З Харкова рейси стартують вже з 25 жовтня 2019 року, зі Львова – з 26 жовтня, а із Запоріжжя – з 27 жовтня.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України авіація ОАЕ Новини Львова Новини Запоріжжя Новини Харкова
      Джерело: 24 канал
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