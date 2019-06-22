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      SkyUp заборонили літати: позивачка виявилась фейковою, вона не подавала заяви до суду

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      Літак SkyUp
      Літак SkyUp / фото з відкритих джерел

      Баришівський суд, що у Київській області, 24 травня вирішив призупинити ліцензію авіакомпанії SkyUp на перевезення пасажирів. Таким чином він задовільнив позов місцевої жительки Оксани Пасенко. Жінка каже: заяви ніколи не писала так само, як і не була клієнткою цієї авіакомпанії.

      Пасенко розповіла, що не підписувала позовну заяву і вже звернулася до поліції через використання її персональних даних у судовій документації. Про це жінка розповіла в коментарі журналістам програми "Схеми: корупція в деталях", передає "Радіо Свобода".

      Цікаво: Суд проти SkyUp : хто хоче втопити український лоукост?

      Причиною в ухвалі про заборону на виконання польотів вказані системні невиконання зобов'язань перед клієнтами, затримка рейсів і відсутність контролю за виконанням норм авіаційної безпеки. Оксана Писаренко каже, що не писала такої позовної заяви і ніколи не літала зі SkyUp.

      SkyUp Оксана Пасенко позов суд
      Оксана Пасенко

      Жінка розповіла також, що тимчасово не працює і відпочиває вдома. Вона вже звернулася до поліції із заявою через те, що її ім’я безпідставно використали у судовій документації.

      Я позов написала, що я до суду не зверталась і не користувалась послугами авіакомпанії,
      – заявила Пасенко.

      Звернення жінки вже зареєстрували у Баришівському відділенні поліції Переяслав-Хмельницького відділу ГУНП в Київській області.

      Зазначимо, що попри ухвалу суду SkyUp Airlines працює у звичайному режимі, всі рейси виконуються відповідно до заявленого розкладу.

      Оксана Пасенко розповіла, що не писала позов проти SkyUp: відео

      Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян наголосив, що рішення Баришівського райсуду про заборону польотів для SkyUp є недійсним, адже такі рішення має компетенцію приймати тільки адміністративний суд.

      Що відомо про SkyUp? Це – українська авіакомпанія. Вона позиціює себе як перший український лоукостер.

      Компанія була зареєстрована у червні 2017 року Києві. Вона не є державною, а головним її акціонером є ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія SkyUp отримала дозвіл на польоти в Європу.

      авіакомпанії пунктуальність
      Топ найпунктуальніших компаній в українських аеропортах: інфографіка 24 каналу

      Дивіться також: Чому суд заборонив SkyUp літати і що буде з їхніми польотами

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Судді SkyUp авіація
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