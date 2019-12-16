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      SkyUp запускає рейси з Харкова у Грузію, Болгарію та Ізраїль: ціни та розклад

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      SkyUp літатиме з Харкова у Грузію, Болгарію та Ізраїль / skyup.aero/uk

      Авіакомпанія SkyUp Airlines у березні-червні 2020 року запустить рейси з Харкова в Батумі, Тбілісі (Грузія), Бургас (Болгарія) і Тель-Авів (Ізраїль). Рейси будуть запущені в період літньої навігації.

      Про це повідомляє пресслужба українського лоукостера.

      До речі: SkyUp відкриває 5 нових рейсів із Запоріжжя: напрямки та ціни

      Ціни та розклад рейсів з Харкова

      Рейси з Харкова у Батумі стартують 29 травня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по вівторках і п'ятницях. Вартість квитка – від 1,9 тисяч гривень в одну сторону без багажу.

      Рейси з Харкова в Бургас заплановані з 2 червня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по вівторках. Вартість квитка – від 1,6 тисяч гривень в одну сторону без багажу.

      Рейси з Харкова в Тель-Авів стартують з 29 березня 2020 року. Вони здійснюватимуться по четвергах і неділях. Вартість квитка – від 2,4 тисяч гривень в одну сторону без багажу.

      Рейси з Харкова у Тбілісі заплановано також з 29 березня 2020 року. Вони будуть здійснюватися по понеділках і четвергах. Вартість квитка - від 1,8 тисяч гривень в одну сторону без багажу.

      Відзначимо, що SkyUp в літній період 2020 року також запустить прямі регулярні рейси зі Львова в Барселону (Іспанія), Бургас (Болгарія) і Батумі (Грузія). Детальніше – тут.

      Що відомо про SkyUpЦе український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики авіація Новини Харкова Новини Грузії Болгарія SkyUp Новини Ізраїля
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