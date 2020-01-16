SkyUp запускає рейси з Одеси до Тбілісі: розклад рейсів та ціни на квитки
Аввіакомпанія SkyUp Airlines почав продаж квитків на рейс з Одеси до Тбілісі. Перший такий рейс відбудеться у травні.
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії у фейсбуці.
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Рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року. Розклад – четвер і неділя.
Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить:
- Одеса – Тбілісі – від 1 289 гривень;
- Тбілісі – Одеса – від 1 341 гривень.
Відзначимо, що SkyUp також відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію з Києва, Одеси, Харкова і Львова.
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