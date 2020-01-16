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      SkyUp запускає рейси з Одеси до Тбілісі: розклад рейсів та ціни на квитки

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      SkyUp літатиме з Одеси в Грузію / avianews.com

      Аввіакомпанія SkyUp Airlines почав продаж квитків на рейс з Одеси до Тбілісі. Перший такий рейс відбудеться у травні.

      Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії у фейсбуці.

      Варто знати: Український лоукостер SkyUp змінив правила перевезення пасажирів і багажу: деталі

      Рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року. Розклад – четвер і неділя.

      Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить:

      • Одеса – Тбілісі – від 1 289 гривень;
      • Тбілісі – Одеса – від 1 341 гривень.

      Відзначимо, що SkyUp також відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію з Києва, Одеси, Харкова і Львова.

      Актуально: SkyUp відкриває нові рейси в Італію: список міст і ціни на квитки

      Що відомо про SkyUp?Це український лоукостер. Його зареєстрували у червні 2017 року Києві. Головний її акціонер – ТОВ "ACS-Україна", чиї власники – Тетяна і Юрій Альба є також власниками туристичного оператора Join UP!

      У перший рейс літак авіакомпанії вирушив 21 травня 2018 року. 2 жовтня 2018 року авіакомпанія отримала дозвіл на польоти в Європу. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800.

      SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Новини Одеси авіація SkyUp Новини Грузії Подорожі
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