SkyUp запускає рейси з Одеси до Тбілісі: розклад рейсів та ціни на квитки

Аввіакомпанія SkyUp Airlines почав продаж квитків на рейс з Одеси до Тбілісі. Перший такий рейс відбудеться у травні.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії у фейсбуці.

Варто знати: Український лоукостер SkyUp змінив правила перевезення пасажирів і багажу: деталі

Рейси виконуватимуться з 28 травня по 4 жовтня 2020 року. Розклад – четвер і неділя.

Вартість квитка в один кінець без багажу станом на момент публікації становить:

Одеса – Тбілісі – від 1 289 гривень;

Тбілісі – Одеса – від 1 341 гривень.

Відзначимо, що SkyUp також відкриває продаж квитків на нові напрямки в Італію з Києва, Одеси, Харкова і Львова.

Актуально: SkyUp відкриває нові рейси в Італію: список міст і ціни на квитки