SkyUp з'єднає Україну з Італією та Іспанією: ціни та розклад нових рейсів

Українська бюджетна авіакомпанія SkyUp почала здійснювати регулярні рейси з Києва до міст Італії та Іспанії. Відтак з 26 квітня SkyUp запустив рейси Київ – Неаполь, а також з Києва до Аліканте і Тенеріфе, що в Іспанії.

Розклад

Авіарейси виконуються двічі на тиждень – щовівторка та щоп'ятниці. Про це повідомили на сайті авіакомпанії.

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Київ – Неаполь: виліт о 5:30, приліт о 7:10.

Київ – Тенеріфе: виліт о 13:00, приліт о 17:40.

Київ – Аліканте: виліт о 16:00, приліт о 19:00.



SkyUp з'єднає Україну з Італією та Іспанією

Ціни

Вартість квитка без багажу стартує від 1869 гривень в один бік. Щодо рейсу Київ – Тенеріфе, то він коштує значно дорожче – від 4107 гривень. А до Алікане можна буде долетіти за 1961 гривню.



Ціни на рейс Київ – Неаполь

До слова, SkyUp оголосила про початок продажів квитків на нові рейси з аеропортів Запоріжжя і Харкова. Відтак вже з кінця травня українці зможуть полетіти до Барселони з Запоріжжя, та ще на чотири напрями з Харкова.

Що відомо про SkyUp?Авіакомпанія SkyUp – це український лоукост, який розпочав свої польоти 21 травня 2018 року. Базується у Міжнародному Аеропорту "Київ", основні напрямки — Близький Схід, Північна Африка, Східна та Південна Європа. Флот компанії налічує сім літаків Boeing 737-700 та Boeing 737-800. SkyUp планує збільшити кількість внутрішніх рейсів, зокрема зі Львова до Одеси.