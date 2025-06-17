Напис "Слава России" на тілі українського військовополоненого ймовірно випалив російський хірург

Медики прибирають випалений напис "Слава России" на животі в українського військовополоненого. Лікарі припускають, що це зробив російський хірург під час операції.

Зараз боєць проходить лікування в межах програми реабілітації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар керівника реабілітаційної програми "Неопалимі" Максима Туркевича "Суспільному".

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Тіло військового понівечив російський хірург

Український військовослужбовець потрапив у російський полон 15 місяців тому з пораненням пахової зони. У медзакладі на території Росії йому зробили хірургічне втручання. Після пробудження з наркозу він виявив на своєму тілі випалені написи – "Слава России" та "Z".

Це точно зроблено електрокоагулятором, це медичний прилад. І це точно зроблено під загальною анестезією. Відповідно, це зроблено оперуючим хірургом,

– підтвердив Максим Туркевич.

Як мовиться у матеріалі, військовий не бачив облич тих, хто це зробив, адже в нього були зав'язані очі.

Після звільнення з полону чоловіка передали до львівської клініки, де він проходить лікування у межах проєкту "Неопалимі". Медики вже почали процедури з видалення шрамів. Далі планують курс ін'єкцій та лазерне шліфування. За словами лікарів, процес може тривати до 10 місяців.

Ми будемо робити все можливе для того, щоб його звести в нуль. Я думаю, що рано чи пізно його вдасться в нуль звести,

– припустив співрозмовник.

Сліди катувань на тілі військового виявив лікар під час огляду в одному з реабілітаційних центрів. Він опублікував фото в інтернеті. Воно швидко набуло розголосу. Такий вчинок росіян знову продемонстрував їхнє прагнення понівечити та принизити українських захисників.