Працівники консульства "бажають" захисникам та захисницями витримки, тепла, радості та мирного неба над головою. Окрім того, вони "наголошують", що не підтримують політику Росії у бік України.

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Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Росії. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у дописі наголосили, що у час, "коли політичне керівництво Росії віроломно окупувала Крим і Донбас, на більшій території Росії люди живуть у злиднях і горі".

Привітання опубліковане від імені генконсула Івана Дем'яненка.

Окрім того, аналогічний допис оприлюднили також на сторінці російського консульства у фейсбуці. Водночас згодом пост видалили.

Зауважте! Справжність сторінки в інстаграмі підтверджена на офіційному сайті Генконсульства Росії у Харкові. Вочевидь акаунт представництва країни-агресорки могли зламати, щоб оприлюднити привітання.

Окрім того, вже у наступному дописі зазначено, що до привітання доєднуються агенти ФСБ. У дописі вказали список їхніх прізвищ.

Зеленський привітав захисників і захисниць України

У привітанні з Днем захисників і захисниць Володимир Зеленський подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.

У ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора,

– наголосив Зеленський.

Також президент вшанував пам'ять загиблих героїв та героїнь. Український лідер наголосив: "низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність України".