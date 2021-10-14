Слава Україні, – на сторінці консульства Росії з'явилося привітання з Днем захисника України

На сторінці консульства Росії у Харкові 14 жовтня опублікували привітання з Днем захисників і захисниць України. У повідомленні мовиться, що працівники консульства захоплюються українцями та українками, які "захищають кожну п'ядь своєї землі".

Працівники консульства "бажають" захисникам та захисницями витримки, тепла, радості та мирного неба над головою. Окрім того, вони "наголошують", що не підтримують політику Росії у бік України.

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Перебуваючи на священній українській землі, ми усвідомлюємо ницість політики Росії. Сподіваємося, що зі смертю диктатора Росія відмовиться від агресивних, загарбницьких дій в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, у дописі наголосили, що у час, "коли політичне керівництво Росії віроломно окупувала Крим і Донбас, на більшій території Росії люди живуть у злиднях і горі".

Привітання опубліковане від імені генконсула Івана Дем'яненка.

Окрім того, аналогічний допис оприлюднили також на сторінці російського консульства у фейсбуці. Водночас згодом пост видалили.

Справжність сторінки в інстаграмі підтверджена на офіційному сайті Генконсульства Росії у Харкові. Вочевидь акаунт представництва країни-агресорки могли зламати, щоб оприлюднити привітання.

Окрім того, вже у наступному дописі зазначено, що до привітання доєднуються агенти ФСБ. У дописі вказали список їхніх прізвищ.

Зеленський привітав захисників і захисниць України

У привітанні з Днем захисників і захисниць Володимир Зеленський подякував тим, хто щодня здійснює подвиг, обороняючи Україну від російського агресора.

У ці складні для України роки ви щодня здійснюєте подвиг – зі зброєю в руках бороните рідну землю від російського агресора,

– наголосив Зеленський.

Також президент вшанував пам'ять загиблих героїв та героїнь. Український лідер наголосив: "низько вклоняємося світлій пам'яті полеглих та згадуємо усіх, хто в різні часи національної історії загинув у боротьбі за свободу і незалежність України".