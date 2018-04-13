Слава із "Неангелів" показала новий екзотичний образ: фото
Учасниця гурту "Неангели" Слава Камінська, яка нещодавно здивувала кардинальною зміною кольору волосся, знову продовжує експериментувати з іміджем.
Виконавиця змінила свій звичний рудий колір волосся на рожевий. Світлинами нового образу співачка розмістила у своєму Instagram.
Читайте також: Вокалістка гурту "НеАнгели" втілила свою мрію в Туреччині: фото
"Мальвіна вже не та", – підписала одну із фотографій артистка.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі