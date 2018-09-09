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Слава Камінська показала еротичні кадри з учасниками "Танців з зірками": фото 18+

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Слава Камінська та Іраклі Макацарія
Слава Камінська та Іраклі Макацарія / Instagram / @babaslavka

Українська співачка та учасниця гурту "НеАнгели" опублікувала курйозне фото, на якому постала оголеною з учасниками танцювального шоу "Танці з зірками". Серед них – Іраклі Макацарія і Леся Нікітюк.

Еротичний знімок Слава опублікувала у своєму Instagram. Колаж з трьох пікантних фотографій зібрав чимало вподобань та коментарів, оскільки на ньому співачка позує повністю оголеною, за винятком панчіх та підборів, прикриваючи свої груди руками. Іраклі в свою чергу хизується на фото своїй рельєфним торсом, а Леся Нікітюк демонструє пікантні форми у шкіряному костюмі та крихітному бікіні.

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"Тріо "Кришталь", корпоративи, весілля, поминки", – кумедно підписала свій допис Камінська, додавши хештег "Танці з зірками".


Слава Камінська, Іраклі Макацарія та Леся Нікітюк

Справа в тому, що від почату нового сезону проекту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1" троє учасників вже встигли отримати травми на паркеті. Спершу артистка Слава Камінська, впавши на репетиції, отримала травму спини, відтак не змогла брати участь у проекті та була дискваліфікована. Згодом телеведуча Леся Нікітюк показала поранені ноги від троянд та пошкоджену руку.

Останній, хто зазнав невдачі на паркеті "Танці з зірками", став колишній герой "Холостяка" Іраклі Макацарія. Під час репетиції з танцівницею Яною Заєць чоловік отримав травму та звернувся за допомогою до лікарів і наразі проходить швидку реабілітацію, щоб знову повернутись на паркет. 

Танці з зіркамиЦе шоу, у якому зіркові учасники разом із професійними танцюристами змагаються за перемогу. Танці оцінює журі, а також глядачі, які голосують за улюблені пари.

Вперше проект "Танці з зірками" в Україні та на українському телебаченні з’явився у вересні 2006 року на телеканалі 1+1.Вийшло 4 сезони, після чого шоу більше не транслювали. Після 6 років перерви, у 2017 році легендарний проект "Танці з зірками" повернувся на телеканал "1+1". В новому сезоні шоу збільшиться кількість прямих ефірів та зірок-учасників – у шоу візьме участь 14 пар.

Теги: LifeStyle Музика Новини України Леся Нікітюк
Джерело: 24 Канал
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