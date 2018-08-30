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Слава Україні: український журналіст розізлив своїм питанням речницю МЗС Росії Захарову

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Роман Цимбалюк
Роман Цимбалюк / facebook.com/RomanTsymbaliuk

Український журналіст, Роман Цимбалюк вивів з рівноваги офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову питанням про її скандальну оцінку нового привітання ЗСУ "Слава Україні!".

Інцидент стався під час брифінгу Захарової 29 серпня, передає "Обозреватель".

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Так, побачивши, що українець збирається поставити їй запитання, спікер МЗС Росії вибухнула коментарями, якими їй все ж не вдалося підколоти Цимбалюка. "Боже, кого ми бачимо! Це Роман Цимбалюк, сам! Роман, ви як серед агресорів проривалися до нас? Нормально дійшли? Відстрілювалися?" — уїдливо звернулася вона до нього.

Однак журналіст припинив спроби Захарової спровокувати його на конфлікт і яскраво відповів на безглузді випади представниці країни-агресора

"У чорних окулярах (дійшов — "24"). У нас, знаєте, теж свої правила. У нас не видають журналістам зброю", — сказав він. Захарова продовжила нагнітати обстановку й уточнила, що мала на увазі не зброю буквально, а слова, якими захищався журналіст.

Цимбалюк, у свою чергу, відповів опоненту, що словами, вже все сказано, і приступив до питання, що цікавило його. "Я хотів у вас уточнити щодо вашої заяви на минулому брифінгу, де ви виступали щодо гасла "Слава Україні! Героям Слава!" і проводили паралель з німецькими привітаннями. І пообіцяли, що ця аналогія буде вписана в стенограму брифінгу. Однак там цього не було. Я дуже уважно дивився, ви все-таки могли б артикулювати, що ви мали на увазі, з чим асоціюється (вітання — "24") у МЗС Росії?" — запитав журналіст, вказавши Захаровій на те, що вона не відповідає за свої слова.

Тонкий тролінг Цимбалюка помітно розхвилював Захарову і вона, не приховуючи своєї розгубленості, швидко завершила діалог з українцем безглуздими виправданнями. "Посилання там. Ну, як немає? Ну що ви, Романе? Звичайно, в тексті є посилання. Дамо, звернемо вашу увагу. Я вам особисто все це відкрию і покажу", — нервово підсумувала речник МЗС Росії.

Нагадаємо, вислів "Слава Україні" став офіційним військовим вітанням за наказом Петра Порошенка.

Теги: Новини України Новини Росії журналісти ЗМІ
Джерело: 24 Канал
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