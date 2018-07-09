00:09
10 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 19°C
  • середа
    27°C 22°C
  • четвер
    27°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Вату бомбить від "небезпечних" хорватів. Любовне кіно від патріарха
Вєсті Кремля
23:55, 9 липня
Вєсті.UA. Сварки Ляшка та Лещенка. Надприродні здібності Барни
Вєсті.UA
22:09, 9 липня
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Слава Україні" на ЧС-2018 у Росії: хорват Віда записав ще одне відео, де згадує Київ

1683
Домагой Віда
Домагой Віда / Getty images

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда після скандалу, який розгорівся на ЧС-2018 у Росії із його вигуком "Слава Україні!" записав іще одне резонансне відео.

7 липня після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії на Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення.

Читайте також: Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії

У ньому пролунали слова "Слава Україні!" від Домагоя Віди та слова, що "це перемога за "Динамо" та Україну" від Огнєна Вукоєвіча.

Такі слова викликали неабияке обурення росіян. Вигук "Слава Україні" почали називати ледь не націоналістичним та ультраправим і поскаржились через це у ФІФА.

Гравця збірної Хорватії Домагоя Віду вирішили не дискваліфіковувати, а от Огнєну Вукоєвічу, який входив до тренерського штабу збірної Хорватії пощастило менше – його усунули з посади. Тамтешня федерація навіть перепросила росіян за цей інцидент.

Як виявилось, це був не єдиний вигук "Слава Україні", яким Віда поділився у соцмережах.

Читайте також: Хорватські футболісти дуже зіпсували Путіну красиву картинку, – експерт

У мережі з’явилось ще одне відео, на якому Домагой Віда у футболці збірної Хорватії (очевидно, відео було записано в той же вечір після перемоги над збірною Росії) вигукує "Слава Україні!" і з пляшкою пива в руці передає вітання друзям з Києва.

За словами хорватських журналістів, він передає привіт власнику ресторану "Белград" у Києві на ім’я Йован.

 

 

Теги: Хорватія Скандал Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
9 липня, 22:27 Головні новини 9 липня: саміт Україна – ЄС, перша жертва "Новачка", скандал зі "Слава Україні"
2409
"Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
9 липня, 22:07 "Распни, распни его" – антикоррсуд будет эффективен лишь до первых исков в ЕСПЧ
Юрій Радзієвський 358
Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
6 липня, 10:00 Пиво випередило вино: цікава статистика Instagram
626
Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
9 липня, 16:00 Новий рівень автобізнесу в Україні: відкриття центрів Jaguar Land Rover
Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
9 липня, 21:01 Як і чому Україна стала причиною скандалу на Чемпіонаті світу з футболу у Росії
Ігор Саджениця 2747
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук