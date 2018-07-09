"Слава Україні" на ЧС-2018 у Росії: хорват Віда записав ще одне відео, де згадує Київ

Захисник збірної Хорватії Домагой Віда після скандалу, який розгорівся на ЧС-2018 у Росії із його вигуком "Слава Україні!" записав іще одне резонансне відео.

7 липня після перемоги збірної Хорватії над збірною Росії на Чемпіонаті світу 2018, колишні гравці київського "Динамо" Домагой Віда та Огнєн Вукоєвіч записали відеозвернення.

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У ньому пролунали слова "Слава Україні!" від Домагоя Віди та слова, що "це перемога за "Динамо" та Україну" від Огнєна Вукоєвіча.

Такі слова викликали неабияке обурення росіян. Вигук "Слава Україні" почали називати ледь не націоналістичним та ультраправим і поскаржились через це у ФІФА.

Гравця збірної Хорватії Домагоя Віду вирішили не дискваліфіковувати, а от Огнєну Вукоєвічу, який входив до тренерського штабу збірної Хорватії пощастило менше – його усунули з посади. Тамтешня федерація навіть перепросила росіян за цей інцидент.

Як виявилось, це був не єдиний вигук "Слава Україні", яким Віда поділився у соцмережах.

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У мережі з’явилось ще одне відео, на якому Домагой Віда у футболці збірної Хорватії (очевидно, відео було записано в той же вечір після перемоги над збірною Росії) вигукує "Слава Україні!" і з пляшкою пива в руці передає вітання друзям з Києва.

За словами хорватських журналістів, він передає привіт власнику ресторану "Белград" у Києві на ім’я Йован.