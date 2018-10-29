Слава з "НеАнгелів" опублікувала гаряче фото в білизні: 18+

Українська співачка Слава Камінська, яка є учасницею популярного гурту "НеАнгели", розбурхала мережу пікантним фото. Зірка оголилась перед камерою, чим приголомшила прихильників.

Слава Камінська – не тільки успішна вокалістка, але й активний блогер. На її сторінці в Instagram з'являються кадри з гастролей, модних зйомок та особистого життя. Полюбляє артистка й хизуватись своїм струнким тілом.

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"Коли людина недоотримує якусь важливу для неї інформацію, вона починає додумувати її самостійно. Особливо, коли ти залишаєшся один, то спочатку здається, що тобі щось недоговорюють, потім – що не хочуть говорити, а незабаром – що і зовсім приховують. І ось в моменти "додумування" мені здається, що моя підсвідомість ще більш творча, ніж я сама... У моїй голові сотні ролей і тисячі сюжетних ліній, і, здається, що так не тільки у мене", – зізналась Слава Камінська.

Ймовірно, аби прихильники "не додумували", наскільки розкішно виглядає її тіло, вона радо допомагає їм, публікуючи пікантні фото в сексуальній спідній білизні.

Окрім цього, на сторінці Слави Камінської з'явилось провокативне фото. Співачка зробила селфі, на якому не видно її одягу. Волосся артистки закутане в рушник, а оголене тіло прикриває стильний осінній букет з трояндами.